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Кабмін провів кадрові зміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кабмін провів кадрові зміни
Останнім часом ширяться чутки, що в Кабміні відбудуться серйозні перестановки
фото з відкритих джерел

Уряд звільнив голову Держагентства з управління зоною відчуження та призначив очільника Держслужби морського транспорту

Кабінет міністрів України провів нові перестановки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Уряд звільнив

  • Іщенка Григорія Григоровича з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження;
  • Кравчука Миколу Миколайовича з посади першого заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
  • Кременя Тараса Дмитровича з посади уповноваженого із захисту державної мови з 08.07.2025 у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

Уряд призначив

  • Кравчука Миколу Миколайовича головою Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;
  • Кічук Наталію Михайлівну заступником голови Державного агентства з управління резервами України;
  • Полоцьку Ольгу Олександрівну виконавчим директором Національного фонду досліджень України.

Також Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державного агентства з управління резервами України на Кічук Наталію Михайлівну, а голови Державного агентства України з управління зоною відчуження на Фещенка Володимира Петровича.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що поки що не збирається міняти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, чутки про звільнення якого поширюються останніми тижнями.

Варто зазначити, що інформація про заміну українського премʼєра зʼявляються з року в рік. 16 червня 2025 року народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Офіс президента може найближчим часом відправити у відставку чинного прем’єр-міністра та замінити увесь Кабінет міністрів. Головним кандидатом на пост очільника уряду нібито є міністерка економіки Юлія Свириденко.

До слова, потенційна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством. Стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.

Однак згодом стало відомо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13407 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедури призначення чи обрання на посади, звільнення з посад деяких посадових осіб, висловлення недовіри генеральному прокуророві у випадках, передбачених Конституцією та законами України».

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Теги: Кабмін кадрові зміни

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