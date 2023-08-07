Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Резерви України побили історичний рекорд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резерви України побили історичний рекорд
$227,3 млн на валютні рахунки Нацбанку надійшло внаслідок розміщення валютних облігацій
фото ілюстративне

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна витратила $394,6 млн

Міжнародні резерви України в липні 2023 року виросли на 6,9% – до $41,72 млрд. Це новий історичний рекорд. Про це повідомляє Національний банк.

Попередній максимум був зафіксований 1 липня 2023 року – $39,03 млрд.

Таке стрімке зростання резервів протягом липня пояснюється отриманням великої фінансової допомоги від Заходу:

  • $1,66 млрд від ЄС;
  • $1,50 млрд від Світового банку під гарантії Японії;
  • $1,25 млрд від США;

Ще $227,3 млн на валютні рахунки Нацбанку надійшло внаслідок розміщення валютних облігацій.

За цей же час на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна витратила лише $394,6 млн, а чистий продаж валюти Нацбанком становив $1,86 млрд (на 2,7% більше, ніж у червні).

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) збільшила вартість міжнародних резервів України ще майже на $266 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Раніше повідомлялося, що Міненерго разом з Мінекономіки мають доопрацювати механізм для скорішого отримання кредитів для ТЕС і ТЕЦ.

Теги: НБУ Держрезерв Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2023 році Україна вже отримала $8,45 млрд доларів грантових коштів від США
США передали Україні $1,25 млрд грантових коштів: на що підуть гроші
31 липня, 15:03
Україна отримала грант від США на суму в понад $1,2 млрд – Мінфін
Україна отримала грант від США на суму в понад $1,2 млрд – Мінфін
30 березня, 02:00
Росія знищила велику кількість об'єктів енергетичної інфраструктури України
Міненерго разом з Мінекономіки мають доопрацювати механізм для скорішого отримання кредитів для ТЕС і ТЕЦ – замміністр енергетики
5 серпня, 13:52

Економіка

Резерви України побили історичний рекорд
Резерви України побили історичний рекорд
Україна постачає Росії титанову сировину для виробництва літаків та ракет – ЗМІ
Україна постачає Росії титанову сировину для виробництва літаків та ракет – ЗМІ
Українці сплачують «корупційні податки» на документи: розслідування
Українці сплачують «корупційні податки» на документи: розслідування
«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії
«Укренерго» зафіксувало новий рекорд споживання електроенергії
Monobank обмежив транзакції з Африкою
Monobank обмежив транзакції з Африкою
Дочірня компанія «Нафтогазу» досягла рекордного видобутку газу за останні три роки
Дочірня компанія «Нафтогазу» досягла рекордного видобутку газу за останні три роки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
16K
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
7454
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
3739
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
3583
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
3305
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту