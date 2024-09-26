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Кабмін ліквідував Держрезерв

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кабмін ліквідував Держрезерв
Новий орган виконавчої влади формуватиме номенклатуру матеріальних цінностей та норми їх накопичення
фото з відкритих джерел

Державне агентство з управління резервами відповідатиме за управління державним матеріальним резервом

Кабінет міністрів створив новий центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, – Державне агентство з управління резервами України. Натомість Держрезерв було ліквідовано. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Відповідні рішення уряд ухвалив 26 вересня. Державне агентство з управління резервами здійснюватиме повноваження, передбачені законом «Про державні резерви».

«Вони суттєво відрізняються від повноважень, які здійснював Держрезерв, отже, запускаємо докорінно нову структуру цього державного органу», – зазначила очільниця Міністерка економіки Юлія Свириденко.

Державне агентство з управління резервами відповідатиме за управління державним матеріальним резервом, до складу якого не входить мобілізаційний резерв. Йдеться про створення запасів матеріальних цінностей, що складаються із запасів сировинних, паливно-енергетичних, матеріально-технічних ресурсів, промислових і продовольчих товарів, лікарських засобів та медичних виробів, призначених для використання у мирний час, а також в особливий період.

Закупівля матеріальних цінностей державного матеріального резерву відбуватиметься виключно на електронних аукціонах.

Також новий орган формуватиме номенклатуру матеріальних цінностей та норми їх накопичення відповідно до нового порядку, затвердженого Кабінетом міністрів.

«Завдяки цим змінам ми переходимо від застарілої «радянської» системи зберігання до сучасних механізмів формування та зберігання запасів державних резервів», – сказала Свириденко.

Управління мобілізаційним резервом, у тому числі реалізація розброньованих матеріальних цінностей здійснюватиметься іншими державними органами, визначеними законом України «Про державні резерви». Окрім того, уряд затвердив порядок ведення Єдиного реєстру державних резервів та надання доступу до нього.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про схвалення Стратегії реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року. Реформою, зокрема, пропонувалося ліквідувати Державне агентство резерву.

До слова, Верховна Рада ухвалила закон про державні резерви України, який замінить чинний закон про державний матеріальний резерв.

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Теги: Держрезерв Кабмін уряд Юлія Свириденко

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