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РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
РФ має плани бойових операцій не лише в Україні, зауважив Сибіга
фото: defence-ua.com (ілюстративне)

Сибіга: Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції

Голова МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів застосувати санкції проти РФ, як економічну зброю для тиску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«За даними нашої розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. Це питання не тільки України. Путін розуміє лише силу, тому зараз важливо вчасно застосувати санкції, використовуючи їх як економічну зброю для тиску на Росію», – йдеться у заяві.

До слова, німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляє Business Insider.

За інформацією з аналізу стало відомо, що Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни. Також нарощування російського виробництва озброєнь, що може призвести до того, що РФ подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років у порівнянні з сьогоднішнім днем, особливо в галузі звичайних озброєнь.

Зокрема, за оцінками розвідки Німеччини, Росія готується до великої війни з НАТО. Як передає «Главком», про це повідомляє Bild. У доповіді Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) мовиться, що Кремль розглядає стосунки з Заходом як системний конфлікт і готовий використати силу, аби досягти своїх цілей.

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Теги: росія війна Андрій Сибіга

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