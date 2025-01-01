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Голова НБУ зробив заяву щодо золотовалютних резервів на 2025 рік

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Голова НБУ зробив заяву щодо золотовалютних резервів на 2025 рік
Андрій Пишний зауважив, що нинішній рівень інфляції становить 11%
фото з відкритих джерел

Нацбанк прогнозує зниження інфляції у другій половині 2025 року

Голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що на кінець 2025 року золотовалютні резерви України можуть досягти $41 млрд. Про це він зауважив в телемарафоні.

«Я можу сказати: не чекайте від нас, що гривня полетить у космос. Важливою компонентою нашої валютної стійкості є той факт, що, за нашими прогнозами, золотовалютні резерви на кінець 2024 року будуть більш як 43 млрд (доларів) На кінець 2025 року – на рівні 41 млрд (доларів). Ще ми маємо суттєво меншу невизначеність у джерелах і у форматах, за якими Україна отримуватиме міжнародну допомогу від партнерів у наступному році. Всі ці компоненти дають нам підстави говорити про те, що у нас є достатньо наразі факторів, які дозволять нам бути ефективними для того, щоб валютний ринок залишаться стійким», – йдеться у заяві.

Пишний також зазначив, що нинішній рівень інфляції становить 11%, але Нацбанк прогнозує її зниження у другій половині 2025 року:

«Суттєвою складовою боротьби із проінфляційними тенденціями та контрольованої інфляційної динаміки буде монетарна політика Національного банку. НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%, і ми за відповідних проінфляційних чинників і відповідних тенденцій з метою збереження інфляційних і курсових очікувань будемо ц надалі рішуче реагувати заходами нашої монетарної політики, аби інфляція залишалась в контрольованих межах».

Він також зазначив, що нинішній рівень інфляції становить 11%, але Нацбанк прогнозує її зниження у другій половині 2025 року.

До слова, Національний банк України підвищив курс долара до гривні. В останній день 2024 року валюта досягне рекордної позначки. Офіційний курс на 31 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 42,039 грн за $1 (+0,0987 грн). Попередній максимум був 24 грудня – 41,9910 грн/долар.

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Теги: НБУ Нацбанк Андрій Пишний Україна гроші економіка

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