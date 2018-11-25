В Яценюка відповіли КВУ: Поїздка до «Стіни» це не прихована реклама



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У Яценюка візит екс-прем’єра назвали підтвердженням успішності проекту «Стіна»

У Яценюка заявили, що візит екс-прем’єра демонструє підтримку політиком проекту «Стіна»

Прес-секретар Арсенія Яценюка на своєму Facebook прокоментувала висловлення керівника КВУ Олексія Кошеля.

«Коментуючи ознайомлення Арсенія Яценюка з ходом будівництва харківської ділянки українсько-російського кордону, пан Кошель дійшов оригінального висновку, що це може бути прихована реклама. Шановний пане Кошель. Ви побачили можливість для політиків рекламуватися на проекті «Стіна»? Вітаю. Вас і всіх нас. Це свідчить лише про одне, що проект, свого часу ініційований прем'єром Яценюком, успішно реалізується і вся політична тріскотня з намаганням дискредитувати будівництво облаштування кордону з РФ була штучною і неправдивою. Проект будується, кордон буде. Це перше», - написала вона.

«Друге. Про приховану політичну рекламу. Проект «Стіна» за всі ці роки став дуже ризикованим місцем для піару. Сотні годин в ефірах проект поливали брудом недруги і так звані «друзі». Очевидно, що після таких кампаній на знищення, був розрахунок, що про «Стіну» страшно буде навіть згадати, а не те, що туди поїхати і показати результат», - зазначила Ольга Лаппо.

За її словами, коментатор помилився у тому, що - це «прихована» реклама. «Ні, це пряма підтримка «Стіни» як важливого проекту створення контрольованого кордону з Росією», - підкреслила вона.

«Яценюк у цій поїздці показав, що як політик, колишній прем'єр-міністр, лідер партії, яка має велику фракцію у правлячій коаліції та сім міністрів в уряді, попри інформаційні атаки на «Стіну» не відмовився від проекту. Вважав і вважає його введення в експлуатацію на всій довжині понад 2 тис км українсько-російського кордону стратегічно значимим для країни», - зазначила прес-секретар лідера НФ.

«І третє. Звісно, мені дуже не хочеться вірити нав'язливим чуткам з авторитетних джерел про те, що КВУ стало афілійованим підрозділом однієї з політичних сил з сильно викривленим розумінням політичного партнерства», - йдеться в пості.

Нагадаємо, у суботу, 24 листопада, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ України, представник НФ в уряді Арсен Аваков побували на території відділу прикордонної служби «Дергачі» Харківського прикордонного загону.