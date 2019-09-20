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    Політика

    Вакарчук про концерт у Мінську: Конституція дозволяє

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    Лідер партії &laquo;Голос&raquo; та народний депутат&nbsp;Святослав Вакарчук - Вакарчук про концерт у Мінську: Конституція дозволяє
    Лідер партії «Голос» та народний депутат Святослав Вакарчук
    Фото: Главком

    Конституція України дозволяє народному депутату займатись творчою діяльністю, наголосив Вакарчук

    Лідер партії «Голос», народний депутат Святослав Вакарчук заявив, що не вважає порушенням свій виступ з групою Океан Ельзи на концерті в Мінську в п’ятницю, 20 вересня.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «Конституція України дозволяє народному депутату займатись творчою діяльністю, а бог забороняє мені не займатись творчою діяльністю», - сказав він.

    Вакарчук зазначив, що його виступ на цьому концерті був безкоштовним.

    «Я не отримую гонорарів, і тих заборонених законом виплат, яких не може мати народний депутат», - сказав він.

    Нардеп зазначив, що участь «Океану Ельзи» в концерті в Мінську, було погоджено ще до того, як він пішов у політику і на вибори. І таких домовленостей, додав він, «насправді було дуже мало».

    «Ми зробили і зробимо все, щоб я мінімально відлучався від роботи і ви побачите це», - пообіцяв Вакарчук.

    Нещодавно народний депутат та музикант Святослав Вакарчук заспівав просто посеред вулиці у центрі Львова.

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