Вакарчук про концерт у Мінську: Конституція дозволяє



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Лідер партії «Голос» та народний депутат Святослав Вакарчук Фото: Главком

Конституція України дозволяє народному депутату займатись творчою діяльністю, наголосив Вакарчук

Лідер партії «Голос», народний депутат Святослав Вакарчук заявив, що не вважає порушенням свій виступ з групою Океан Ельзи на концерті в Мінську в п’ятницю, 20 вересня.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Конституція України дозволяє народному депутату займатись творчою діяльністю, а бог забороняє мені не займатись творчою діяльністю», - сказав він.

Вакарчук зазначив, що його виступ на цьому концерті був безкоштовним.

«Я не отримую гонорарів, і тих заборонених законом виплат, яких не може мати народний депутат», - сказав він.

Нардеп зазначив, що участь «Океану Ельзи» в концерті в Мінську, було погоджено ще до того, як він пішов у політику і на вибори. І таких домовленостей, додав він, «насправді було дуже мало».

«Ми зробили і зробимо все, щоб я мінімально відлучався від роботи і ви побачите це», - пообіцяв Вакарчук.

Нещодавно народний депутат та музикант Святослав Вакарчук заспівав просто посеред вулиці у центрі Львова.