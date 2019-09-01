Вакарчук заспівав просто посеред вулиці у центрі Львова: відео



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Вакарчук заспівав у центрі Львова Фото: Главком

Вакарчук співав разом із вуличними музикантами

Народний депутат та музикант Святослав Вакарчук заспівав просто посеред вулиці у центрі Львова.

Відео опублікували у соцмережі.

Відомо, що Вакарчук співав разом із вуличними музикантами.

Люди мали можливість у несподіваному виконанні послухати пісню океанів «Обійми» та пісню Скрябіна та Ірини Білик «Мовчати».

«Рідні вулиці рідного міста звучали вчора так, – підписав відео Вакарчук.

Він покликав усіх відвідати концерт гурту.

Лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук, який 29 серпня, розпочав роботу у Верховній Раді, 28 серпня прийшов на концерт гурту «Танок На Майдані Конго» і заспівав разом з ним.