Вакарчук заспівав просто посеред вулиці у центрі Львова: відео
Вакарчук заспівав у центрі Львова
Фото: Главком
Вакарчук співав разом із вуличними музикантамиНародний депутат та музикант Святослав Вакарчук заспівав просто посеред вулиці у центрі Львова.
Відео опублікували у соцмережі.
Відомо, що Вакарчук співав разом із вуличними музикантами.
Люди мали можливість у несподіваному виконанні послухати пісню океанів «Обійми» та пісню Скрябіна та Ірини Білик «Мовчати».
«Рідні вулиці рідного міста звучали вчора так, – підписав відео Вакарчук.
Він покликав усіх відвідати концерт гурту.
Лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук, який 29 серпня, розпочав роботу у Верховній Раді, 28 серпня прийшов на концерт гурту «Танок На Майдані Конго» і заспівав разом з ним.