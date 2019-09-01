  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вакарчук заспівав просто посеред вулиці у центрі Львова: відео

    • Розсилка
    Вакарчук заспівав у центрі Львова - Вакарчук заспівав просто посеред вулиці у центрі Львова: відео
    Вакарчук заспівав у центрі Львова
    Фото: Главком

    Вакарчук співав разом із вуличними музикантами

    Народний депутат та музикант Святослав Вакарчук заспівав просто посеред вулиці у центрі Львова.

    Відео опублікували у соцмережі.

    Відомо, що Вакарчук співав разом із вуличними музикантами.

    Люди мали можливість у несподіваному виконанні послухати пісню океанів «Обійми» та пісню Скрябіна та Ірини Білик «Мовчати».

    «Рідні вулиці рідного міста звучали вчора так, – підписав відео Вакарчук.

    Він покликав усіх відвідати концерт гурту.

    Лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук, який 29 серпня, розпочав роботу у Верховній Раді, 28 серпня прийшов на концерт гурту «Танок На Майдані Конго» і заспівав разом з ним.

    Читайте також
    депутат Львів Святослав Вакарчук Океан Ельзи партії Instagram концерт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ