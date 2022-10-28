«Варвари шукають глобальну тезу для війни». Банкова відреагувала на релігійну риторику Кремля

«Україна зараз – це, якщо говорити іронічно, утилізатор всього російського»

Країна-терористка Росія спочатку ціллю війни в Україні називала «демілітаризацію та денацифікацію», а днями заговорила про «десатанізацію». На думку радника Офісу президента Михайла Подоляка, малоосвічені та малокультурні варвари завжди шукають глобальну тезу, в рамках якої вони з кимось воюють. І коли такі обірванці приходять у розвинену та цивілізовану країну, їм щоб виправдати свою нікчемність, треба вигадати якусь пафосну ціль. От вони і вигадали, що будуть боротися з якимись сектами в Україні, пише «24 канал».

«Україна сьогодні – це, якщо говорити іронічно, утилізатор всього російського... Росія примусово мобілізовує людей, а ті поки не хочуть цьому якось противитися. Тобто росіяни не хочуть відвойовувати своє право не йти в іншу країну і вбивати там людей. І це дивно. адже люди йдуть добровільно у військкомати, при цьому розуміючи, що вони їдуть в одну сторону. Це дивний психічний масовий розлад Росії. Але тут треба розуміти, що українці набагато розумніші, тому ми і не є братським народом. Ми набагато культурніші, освічені та інтелігентні, ніж росіяни. Це об'єктивна реальність», – каже радник Банкової.

Україна веде війну в тяжких умовах, але в нас немає ненависті, лише до ворога, але це не абстрактна ненависть. А в росіян вона є, і вони це «продають» у своїй пропаганді.

«На мій погляд, ця «десатанізація» має відношення саме до Росії, вона має пройти через це все – демілітаризацію, децентралізацію, деімперіалізацію і десатанізацію. І в них не може бути такої РПЦ, бо це не церква, це просто «олігархи на свічках». Я завжди кажу, що вони інші, ніж ми, ніж Європа. Росія не є ціннісно-європейською країною, вона застрягла в іншому вимірі. Вони мають «вірус», і це не коронавірус, а більш небезпечний вірус, коли думаєш, що можна когось купити, вбивати чи диктувати умови силою, гвалтувати жінок тощо», – пояснив радник.

Нагадаємо, днями помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести «десатанізацію». Буцімто Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту», де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому «десатанізація» стає нагальним питанням. Павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок іде на сотні».

Після цього головний рабин Росії Берл Лазар заявив: скандальна стаття помічника секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева Олексія Павлова «Що варять у «відьминому казані». В Україні набрали чинності неоязичницькі культи» – образлива і небезпечна.