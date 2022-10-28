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«Варвари шукають глобальну тезу для війни». Банкова відреагувала на релігійну риторику Кремля

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Варвари шукають глобальну тезу для війни». Банкова відреагувала на релігійну риторику Кремля
Російські пропагандисти міняють риторику, щоб змусити повірити своїх громадян у користь війни 
фото з відкритих джерел

«Україна зараз – це, якщо говорити іронічно, утилізатор всього російського» 

Країна-терористка Росія спочатку ціллю війни в Україні називала «демілітаризацію та денацифікацію», а днями заговорила про «десатанізацію». На думку радника Офісу президента Михайла Подоляка, малоосвічені та малокультурні варвари завжди шукають глобальну тезу, в рамках якої вони з кимось воюють. І коли такі обірванці приходять у розвинену та цивілізовану країну, їм щоб виправдати свою нікчемність, треба вигадати якусь пафосну ціль. От вони і вигадали, що будуть боротися з якимись сектами в Україні, пише «24 канал».

«Україна сьогодні – це, якщо говорити іронічно, утилізатор всього російського... Росія примусово мобілізовує людей, а ті поки не хочуть цьому якось противитися. Тобто росіяни не хочуть відвойовувати своє право не йти в іншу країну і вбивати там людей. І це дивно. адже люди йдуть добровільно у військкомати, при цьому розуміючи, що вони їдуть в одну сторону. Це дивний психічний масовий розлад Росії. Але тут треба розуміти, що українці набагато розумніші, тому ми і не є братським народом. Ми набагато культурніші, освічені та інтелігентні, ніж росіяни. Це об'єктивна реальність», – каже радник Банкової.

Україна веде війну в тяжких умовах, але в нас немає ненависті, лише до ворога, але це не абстрактна ненависть. А в росіян вона є, і вони це «продають» у своїй пропаганді. 

«На мій погляд, ця «десатанізація» має відношення саме до Росії, вона має пройти через це все – демілітаризацію, децентралізацію, деімперіалізацію і десатанізацію. І в них не може бути такої РПЦ, бо це не церква, це просто «олігархи на свічках». Я завжди кажу, що вони інші, ніж ми, ніж Європа. Росія не є ціннісно-європейською країною, вона застрягла в іншому вимірі. Вони мають «вірус», і це не коронавірус, а більш небезпечний вірус, коли думаєш, що можна когось купити, вбивати чи диктувати умови силою, гвалтувати жінок тощо», – пояснив радник. 

Нагадаємо, днями помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести «десатанізацію».  Буцімто Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту», де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому «десатанізація» стає нагальним питанням. Павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок іде на сотні».

Після цього головний рабин Росії Берл Лазар заявив: скандальна стаття помічника секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева Олексія Павлова «Що варять у «відьминому казані». В Україні набрали чинності неоязичницькі культи» – образлива і небезпечна. 

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Теги: росія коронавірус вірус радник Україна українці олігархи Європа церква росіяни

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