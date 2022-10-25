«Десатанізація». Росія оголосила нову мету війни проти України

Посадовець з Ради безпеки РФ заявив, що Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту»

Російський посадовець здивував заявою про «сотні сект» в Україні, які необхідно «десатанізувати»

Помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести «десатанізацію». Свої роздуми про це посадовець оприлюднив у статті для газети «Аргументи та факти», яка належить мерії Москви.

За словами Павлова, Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту», де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому «десатанізація» стає нагальним питанням. Павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок іде на сотні».

«Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада (після 2014 року – «Главком») перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту. Причому можновладці в Києві першими перетворилися на войовничих фанатиків, чиї погляди прямо протилежні поглядам нормальних людей», – сказав він.

Російський чиновник переконаний, що так звана «десатанізація» має стати однією з цілей війни, яку Росія веде проти України.

«Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає дедалі нагальнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її «повної дешайтанізації».

Нагадаємо, раніше прессекретар президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито готова вести переговори і зі США, і з іншими країнами, і з Папою Римським, щоб «знайти можливі розв'язки» війни. Однак головну перешкоду цьому у Кремлі вбачають у небажанні України вести переговори.

Зазначимо, на тлі заяв Росії про «брудну бомбу України» з’явилася інформація про підготовку держави-агресорки до проведення ядерних навчань.

До слова, раніше стало відомо, що росіян при пошуку в інтернеті перестали цікавити слова «денацифікація» та «демілітаризація», натомість зросла кількість пошукових запитів про «відступ» та «ядерний удар». Про це свідчать дані сервісів Google Trends та «Яндекс Wordstat».

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