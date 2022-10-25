Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Десатанізація». Росія оголосила нову мету війни проти України

Надія Клочко
glavcom.ua
«Десатанізація». Росія оголосила нову мету війни проти України
Посадовець з Ради безпеки РФ заявив, що Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту»
фото з відкритих джерел

Російський посадовець здивував заявою про «сотні сект» в Україні, які необхідно «десатанізувати»

Помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести «десатанізацію». Свої роздуми про це посадовець оприлюднив у статті для газети «Аргументи та факти», яка належить мерії Москви.

За словами Павлова, Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту», де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому «десатанізація» стає нагальним питанням. Павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок іде на сотні».

«Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада (після 2014 року – «Главком») перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту. Причому можновладці в Києві першими перетворилися на войовничих фанатиків, чиї погляди прямо протилежні поглядам нормальних людей», – сказав він.

Російський чиновник переконаний, що так звана «десатанізація» має стати однією з цілей війни, яку Росія веде проти України.

«Вважаю, що з продовженням спеціальної військової операції стає дедалі нагальнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її «повної дешайтанізації».

Нагадаємо, раніше прессекретар президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито готова вести переговори і зі США, і з іншими країнами, і з Папою Римським, щоб «знайти можливі розв'язки» війни. Однак головну перешкоду цьому у Кремлі вбачають у небажанні України вести переговори. 

Зазначимо, на тлі заяв Росії про «брудну бомбу України» з’явилася інформація про підготовку держави-агресорки до проведення ядерних навчань. 

До слова, раніше стало відомо, що росіян при пошуку в інтернеті перестали цікавити слова «денацифікація» та «демілітаризація», натомість зросла кількість пошукових запитів про «відступ» та «ядерний удар». Про це свідчать дані сервісів Google Trends та «Яндекс Wordstat». 

Читайте також:

Теги: росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Конгрес США передумав просити Байдена домовлятися з окупантами 
Конгрес США передумав просити Байдена домовлятися з окупантами 
Байден привітав нового прем'єра Британії і згадав про Україну 
Байден привітав нового прем'єра Британії і згадав про Україну 
«Десатанізація». Росія оголосила нову мету війни проти України
«Десатанізація». Росія оголосила нову мету війни проти України
Новий уряд Великої Британії: три міністри збережуть посади
Новий уряд Великої Британії: три міністри збережуть посади
Вдруге за рік. Росія запланувала ядерні навчання
Вдруге за рік. Росія запланувала ядерні навчання
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
654K
Головне за ніч: білоруси вже на території України, Байдена закликають до переговорів з РФ
102K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
49K
Для чого рашисти збирають нові сили на території Білорусі – оцінка генерала
30K
«Хоч стій, хоч падай». Депутат Держдуми висміяв Конашенкова
20K
ЗМІ хитрим способом підрахували справжню кількість мобілізованих у РФ
20K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Сьогодні, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Сьогодні, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
Вчора, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Вчора, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:30

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту