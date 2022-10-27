Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)

У Сатанові є цілюща вода, численні пам’ятки історії та запаморочливі краєвиди

Росіяни оголосили нову мету війни проти України. Так, на думку помічника секретаря Радбезу РФ Олексія Павлова, в нашій країні варто провести «десатанізацію». У цьому контексті українці пригадали, що мають чимало сіл та містечок із демонічними назвами. Зокрема, в мережі почали поширювати фото вказівника із топонімами «Чортків» і «Сатанів». Відтак, «Главком» вирішив зібрати цікаві факти про населений пункт із незвичною назвою.

Сатанів – селище міського типу на Хмельниччині, бальнеологічний курорт. Розташоване на лівому березі річки Збруч, на території національного природного парку «Подільські Товтри». Мешкають у ньому трохи більше як дві тисячі людей. Тут є численні пам’ятки історії та запаморочливі краєвиди.

12 фото На весь екран























Що ж до чудернацької назви, то існує більше півтора десятка гіпотез її походження. Топонім виводять від санскритського слова «саті» – святість, свята істина та від санскритського ж «саті нава» – свята вода (натяк на місцеві цілющі джерела). Крім того, молдавською «сат» означає «велике село», а «сату ноу» – «нове село».

У містечку, зокрема, варто побачити зведену ще у XV столітті Кам’янецьку браму, Велику синагогу, останній діючий водяний млин на Хмельниччині, зведений ще в ХІХ столітті, старий єврейський цвинтар.

У північній частині селища на високій надзбручанській кручі здіймаються величні руїни давнього замку. Колись це була одна з найбільших фортифікаційних споруд Поділля.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки в оборони України (РНБО) Олексій Данілов іронічно відреагував на заяву представника Ради безпеки РФ, який запропонував «десатанізувати» України.