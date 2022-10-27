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Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
«Десатанізувати» Україну слід починати з Сатанова
фото: glavcom.ua

У Сатанові є цілюща вода, численні пам’ятки історії та запаморочливі краєвиди

Росіяни оголосили нову мету війни проти України. Так, на думку помічника секретаря Радбезу РФ Олексія Павлова, в нашій країні варто провести «десатанізацію». У цьому контексті українці пригадали, що мають чимало сіл та містечок із демонічними назвами. Зокрема, в мережі почали поширювати фото вказівника із топонімами «Чортків» і «Сатанів». Відтак, «Главком» вирішив зібрати цікаві факти про населений пункт із незвичною назвою.

Сатанів – селище міського типу на Хмельниччині, бальнеологічний курорт. Розташоване на лівому березі річки Збруч, на території національного природного парку «Подільські Товтри». Мешкають у ньому трохи більше як дві тисячі людей. Тут є численні пам’ятки історії та запаморочливі краєвиди.

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Що ж до чудернацької назви, то існує більше півтора десятка гіпотез її походження. Топонім виводять від санскритського слова «саті» – святість, свята істина та від санскритського ж «саті нава» – свята вода (натяк на місцеві цілющі джерела). Крім того, молдавською «сат» означає «велике село», а «сату ноу» – «нове село».

У містечку, зокрема, варто побачити зведену ще у XV столітті Кам’янецьку браму, Велику синагогу, останній діючий водяний млин на Хмельниччині, зведений ще в ХІХ столітті, старий єврейський цвинтар.

У північній частині селища на високій надзбручанській кручі здіймаються величні руїни давнього замку. Колись це була одна з найбільших фортифікаційних споруд Поділля.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки в оборони України (РНБО) Олексій Данілов іронічно відреагував на заяву представника Ради безпеки РФ, який запропонував «десатанізувати» України. 

Більше про Сатанів читайте у статті Дмитра Полюховича: Сатанів – райський куточок із пекельною назвою. Що подивитися на вихідні 
Теги: вихідні відео руїни цвинтар місто Україна українці свята росія Дугін

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