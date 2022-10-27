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Головний рабин Росії повстав проти Кремля

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Головний рабин Росії повстав проти Кремля
Звинувачення в бік юдейського руху обурили рабина 
фото з відкритих джерел

Лазар назвав образливою та небезпечною статтю помічника Патрушева 

Скандальна стаття помічника секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева Олексія Павлова «Що варять у «відьминому казані». В Україні набрали чинності неоязичницькі культи», в якій образлива і небезпечна. Про це заявив головний рабин Росії Берл Лазар. Його слова наводить портал «Лехаїм».

На думку головного рабина країни-агресорки, зміст статті помічника Патрушева є антисемітським маренням, яке можна було б проігнорувати, якби не займаний ним пост.

«Такого роду нові переспіви старих кривавих наклепів від імені співробітника Ради безпеки Росії є величезною небезпекою і тому мають викликати негайну та однозначну реакцію суспільства та влади країни», – закликав Берл Лазар.

Він зазначив, що заяви Павлова про «сектантство» любавичівських хасидів є неприйнятними, оскільки вони є легітимною гілкою іудаїзму.

Хабад-Любавич, Любавичівський (Любавицький) хасидизм – філософський і релігійний рух в хасидизмі, течії ортодоксального юдаїзму. Наразі Хабад є одним із найбільш відомих хасидських рухів у світі. Організаційно Хабад є найбільшою єврейською релігійною організацією у світі. 

Нагадаємо, в статті помічник Патрушева заявив, що можновладці в Києві перетворилися на «войовничих фанатиків», чиї погляди прямо протилежні поглядам «нормальних людей». Серед прикладів «ненормальних» поглядів Павлов наводить і любавичівський хасидизм, який сповідують українські бізнесмени Ігор Коломойський та Віктор Пінчук. Павлов заявив, що головним життєвим принципом любавичівських хасидів нібито «є перевага прихильників секти над усіма націями та народами». 

Крім того, Павлов заявив, що в Україні варто провести «десатанізацію». Мовляв, Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту», де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому «десатанізація» стає нагальним питанням. Павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок іде на сотні».

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов висміяв заяву РФ про «десатанізацію» України.

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Теги: росія війна хасиди

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