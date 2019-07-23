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    Новини

    Лікар від «Слуги народу» виграв округ у нардепа і чотирьох депутатів Київради

    • Розсилка
    Лікар від «Слуги народу» виграв округ у нардепа і чотирьох депутатів Київради

    Лікар виграв вибори у відомих столичних політиків і нардепа

    На одномандатному виборчому окрузі №212 (частина Дарницького району Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.

    За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримав кандидат від партії «Слуга народу» Максим Перебийніс. Він отримав 34,43% (31095 голосів).

    Друге місце посів кандидат від партії «Європейська Солідарність», депутат Київради Андрій Задерейко, набравши 16,56% (14 958).

    Також по цьому округу балотувалися:

    • колишній голова Київської міської держадміністрації, самовисуванець Олександр Попов – 9,51% (8 596)
    • член ВО «Свобода», депутат Київради, самовисуванець Ігор Мірошніченко – 9,14% (8 254)
    • депутат Київради, самовисуванка Лариса Дегтярьова - 7,79% (7 037)
    • депутат Київради, самовисуванець Сергій Гусовський - 3,83% (3 463).
    • чинний нардеп Віталія Сташук, який теж балотувався як самовисуванець по 212-му округу, отримав лише 1,98% (1 795) голосів.

    Максим Перебийніс народився 11 грудня 1974 року в Києві, освіта вища, завідувач відділення, медичний центр ТОВ «Борис», безпартійний, проживає в місті Києві.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.12%
    • ОПЗЖ
      13.03%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.14%
    • Голос
      5.87%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

    Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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