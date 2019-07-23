Лікар від «Слуги народу» виграв округ у нардепа і чотирьох депутатів Київради
Лікар виграв вибори у відомих столичних політиків і нардепа
На одномандатному виборчому окрузі №212 (частина Дарницького району Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.
За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримав кандидат від партії «Слуга народу» Максим Перебийніс. Він отримав 34,43% (31095 голосів).
Друге місце посів кандидат від партії «Європейська Солідарність», депутат Київради Андрій Задерейко, набравши 16,56% (14 958).
Також по цьому округу балотувалися:
- колишній голова Київської міської держадміністрації, самовисуванець Олександр Попов – 9,51% (8 596)
- член ВО «Свобода», депутат Київради, самовисуванець Ігор Мірошніченко – 9,14% (8 254)
- депутат Київради, самовисуванка Лариса Дегтярьова - 7,79% (7 037)
- депутат Київради, самовисуванець Сергій Гусовський - 3,83% (3 463).
- чинний нардеп Віталія Сташук, який теж балотувався як самовисуванець по 212-му округу, отримав лише 1,98% (1 795) голосів.
Максим Перебийніс народився 11 грудня 1974 року в Києві, освіта вища, завідувач відділення, медичний центр ТОВ «Борис», безпартійний, проживає в місті Києві.
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Слуга народу43.12%
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ОПЗЖ13.03%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.14%
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Голос5.87%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.
Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.