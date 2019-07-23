Лікар від «Слуги народу» виграв округ у нардепа і чотирьох депутатів Київради



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Лікар виграв вибори у відомих столичних політиків і нардепа

На одномандатному виборчому окрузі №212 (частина Дарницького району Києва) опрацьовано 100% протоколів голосування.

За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримав кандидат від партії «Слуга народу» Максим Перебийніс. Він отримав 34,43% (31095 голосів).

Друге місце посів кандидат від партії «Європейська Солідарність», депутат Київради Андрій Задерейко, набравши 16,56% (14 958).

Також по цьому округу балотувалися:

колишній голова Київської міської держадміністрації, самовисуванець Олександр Попов – 9,51% (8 596)

член ВО «Свобода», депутат Київради, самовисуванець Ігор Мірошніченко – 9,14% (8 254)

депутат Київради, самовисуванка Лариса Дегтярьова - 7,79% ( 7 037 )

депутат Київради, самовисуванець Сергій Гусовський - 3,83% ( 3 463 ).

- чинний нардеп Віталія Сташук, який теж балотувався як самовисуванець по 212-му округу, отримав лише 1,98% ( 1 795 ) голосів.

Максим Перебийніс народився 11 грудня 1974 року в Києві, освіта вища, завідувач відділення, медичний центр ТОВ «Борис», безпартійний, проживає в місті Києві.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як повідомлялося, за останніми даними ЦВК, у Києві на усіх одномандатних виборчих округах з 211-го до 223-й лідирують кандидати від партії «Слуга народу». Сама партія теж отримує більшість голосів у столичних округах.

Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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