Генпродюсер «112 Україна» програв округ чинному депутату



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За Лубінця проголосували 35,90% виборців, за Марчевського - 26,74%

В окрузі №60 (центр - м. Волноваха Донецької області) на дострокових парламентських виборах переміг чинний народний депутат, самовисуванець Дмитро Лубінець.

За даними ЦВК після опрацювання 100% протоколів, за Лубінця проголосували 35,90% виборців.

Дмитро Лубінець

Його суперник - генеральний продюсер телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський, програв вибори із результатом 26,74% голосів.

Артем Марчевський

Нагадаємо, станом на ранок 23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 93% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,05%.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019