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    Новини

    Генпродюсер «112 Україна» програв округ чинному депутату

    • Розсилка
    Генпродюсер «112 Україна» програв округ чинному депутату

    За Лубінця проголосували 35,90% виборців, за Марчевського - 26,74%

    В окрузі №60 (центр - м. Волноваха Донецької області) на дострокових парламентських виборах переміг чинний народний депутат, самовисуванець Дмитро Лубінець.

    За даними ЦВК після опрацювання 100% протоколів, за Лубінця проголосували 35,90% виборців.

    Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець

    Його суперник - генеральний продюсер телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський, програв вибори із результатом 26,74% голосів.

    Артем Марчевський
    Артем Марчевський

    Нагадаємо, станом на ранок 23 липня Центральна виборча комісія опрацювала 93% протоколів у загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради.

    ВО «Батьківщина» потіснила «Європейську солідарність» з третього місця у рейтингу партій, обійшовши свого конкурента на 0,05%.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.06%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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