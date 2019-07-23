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    Новини

    Москаль програв округ кандидату «Слуги народу»

    • Розсилка
    Москаль програв округ кандидату «Слуги народу»

    Геннадій Москаль посів на окрузі №106 четверте місце

    Колишній голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль програв вибори на окрузі №106 у Луганській області.

    Про це свідчать дані ЦВК після опрацювання 100% протоколів.

    Москаль посів на окрузі четверте місце з результатом 11,99%  голосів.

    Переможцем виборів став представник партії «Слуга народу» Олексій Кузнєцов, за якого проголосували 21,49% виборців.

    Олексій Кузнєцов
    Олексій Кузнєцов

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія 23 липня розпочала приймати оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.06%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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