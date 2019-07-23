Москаль програв округ кандидату «Слуги народу»
Геннадій Москаль посів на окрузі №106 четверте місце
Колишній голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль програв вибори на окрузі №106 у Луганській області.
Про це свідчать дані ЦВК після опрацювання 100% протоколів.
Москаль посів на окрузі четверте місце з результатом 11,99% голосів.
Переможцем виборів став представник партії «Слуга народу» Олексій Кузнєцов, за якого проголосували 21,49% виборців.
Олексій Кузнєцов
Нагадаємо, Центральна виборча комісія 23 липня розпочала приймати оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів.
Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
-
Слуга народу43.14%
-
ОПЗЖ13.06%
-
Батьківщина8.18%
-
Європейська солідарність8.12%
-
Голос5.84%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
-
Сила і честь3.80%
-
Опозиційний блок3.06%
-
Українська стратегія Гройсмана2.32%
-
Партія Шарія2.24%
-
Свобода2.17%
-
Громадянська позиція1.05%
-
Партія зелених України0.65%
-
Самопоміч0.64%
-
Аграрна партія України0.49%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
-
Сила людей0.19%
-
Сила права0.14%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Патріот0.10%
-
Факел0.05%
-
Незалежність0.05%