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Вечір боїв за Україну: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Вечір боїв за Україну: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Сьогодні був важкий день, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський 17 жовтня традиційно звернувся до українців. Він наголосив, що день був важким, оскільки ранок почався з нової російської терористичної атаки.

Зеленський наголосив, що годинами розбирали завали у Києві та ліквідовували наслідки ударів.

«Міцний народе незламної країни! Сьогодні був важкий день. Ранок нової російської терористичної атаки. Години розбору завалів і ліквідації наслідків ударів. Вечір боїв за Україну й новин для України», – наголосив президент.

Він нагадав, що сьогодні авершився черговий етап звільнення наших громадян із російського полону. Цього разу вдалося повернути 108 українок: офіцерів, сержантів, рядових, тощо. 96 – військовослужбовиці, 37 з яких евакуйовані з «Азовсталі», ще 12 – цивільні.

За словами політика, серед звільнених є й ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни.

«Ми ні про кого з наших не забуваємо – усіх маємо повернути. І повернемо. Я дякую всім причетним за цей успіх, а також дякую всім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон», – наголосив Зеленський.

Ві зауважив, чим більше російських полонених у нас буде, то швидше ми зможемо звільнити наших героїв.

Нагадаємо, близько 19:10 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Також повідомлялося, що після оголошення повітряної тривоги у Києві та області сьогодні ввечері, 17 жовтня, жителі Київщини чули звуки вибухів.

До відома, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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Теги: Бахмут відео ворог звільнення політика полон президент тривога

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