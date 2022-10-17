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У Києві лунає сигнал тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві лунає сигнал тривоги
фото з відкритих джерел

Місцева влада просить громадян прослідувати в укриття

У Києві станом на 19:10 оголошений сигнал повытряної тривоги. Сигнал про небезпеку лунає і в Київській області.

Місцева влада просить громадян прослідувати в укриття цивільного захисту і перебувати там до закінчення небезпеки.

У Києві лунає сигнал тривоги фото 1

 

Як повідомлялося, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Було відомо про трьох загиблих. Згодом стало відомо, що з-під завалів зруйнованого внаслідок атаки російських дронів будинку у Шевченківському районі Києва, рятувальники дістали четвертого загиблого. 

Нагадаємо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. 

Теги: укриття влада

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