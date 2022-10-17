На Київщині лунають вибухи. Працює ППО

Жителям області слід перебувати в укриттях до завершення сигналу повітряної тривоги

Після оголошення повітряної тривоги у Києві та області сьогодні ввечері, 17 жовтня, жителі Київщини чули звуки вибухів. Наразі в області працює протиповітряна оборона. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

«Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких. В області працюють сили ППО», – написав Кулеба.

Голова ОВА також закликав утриматися від зйомки місць вибухів. «Наголошую – нічого не знімайте та не викладайте в соцмережах! Не фіксуйте роботу наших Збройних сил!», – написав Кулеба.

Як повідомлялося, близько 19:10 у Києві та області пролунав сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.