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Зберігається небезпека атаки дронів-камікадзе з Білорусі – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зберігається небезпека атаки дронів-камікадзе з Білорусі – Генштаб
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів
фото: Генштаб

Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих Shahed-136

Триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом поточної доби противник завдав дев’ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя; Козача Лопань і Стрілеча Харківської області; Красногорівка, Терни, Соледар і Мар’їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області; а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей.

Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed -136.

На Волинському та Поліському напрямках

Обстановка залишається без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил республіки Білорусь, що залучаються до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА Shahed -136 з території республіки Білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Попівка і Ходино Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище;

на Краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них – Велика Новосілка, Павлівка, Ольгівське та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснює оборону раніше зайнятих рубежів та позицій. Обстрілює об’єкти військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження підрозділів противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів. В Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників, Василівка – до 25 поранених. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється.

В Херсоні окупанти змушені залучати підрозділи Росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей на територію тимчасово окупованої території АР Крим.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БпЛА Shahed -136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО, два склади боєприпасів та інші військові цілі противника.

Нагадаємо, за повідомленням директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згуреця,  Сили протиповітряної оборони з часом будуть активніше знищувати дрони-камікадзе Shahed-136, але ризики їх влучання все одно зберігаються. Окрім того, ворог почав використовувати не такі точні і дешеві засоби атаки на Україну. 

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Теги: Бахмут окупанти населення Білорусь Мелітополь небезпека ворог озброєння військові Запоріжжя Генштаб

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