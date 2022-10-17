Удар по житловому будинку в Києві: Зеленський показав жахливі наслідки (відео)

Зеленський: «Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться»

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео наслідків влучання ворожого дрона-камікадзе в житловий будинок Києва. Відео глава держави опублікував у соцмережах.

«Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.