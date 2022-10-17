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Соратник Зеленського розказав, від чого страждає Путін

Надія Карбунар
glavcom.ua
Соратник Зеленського розказав, від чого страждає Путін
Путін у 70 років розпочав гру, яку навряд чи виграє
фото з відкритих джерел

«Слуга народу» порівняв російського диктатора з дитиною в пісочниці

Російський диктатор Володимир Путін заздрить демократичним західним країнам, котрі успішно розвиваються. А оскільки покращити добробут росіян не здатен, діє деструктивно, намагається дестабілізувати ситуацію в Європі. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

«Путін трохи нагадує дитину в пісочниці: якщо він не може побудувати пірамідку чи замок і бачить, що хтось зробив це краще, то просто підійде і зруйнує. Тобто людина замість того, щоб зробити щось краще, ніж сусіди, руйнує те, що збудував хтось інший», – сказав Мережко.

На думку нардепа, відповідь на питання, як із прозахідного прогресивного політика, який вмів спілкуватися німецькою, Путін у свої 70 років перетворився на воєнного злочинця, лежить у психологічній площині.

«За 20 років у владі він припинив критично дивитись на себе і живе в спотвореному сприйнятті реальності. Я читав, що він так нахабно вдерся 24 лютого, тому що ФСБ йому доповіла, що 30% населення України будуть вітати його. І він щиро в це повірив. Тобто він почав діяти не на підставі реальних фактів, а керуючись якимись хотіннями. У його характері була схильність до такого садизму, і вона тільки розвинулася на тлі безконтрольної влади. Він перетворився на дракона з відомого старого фільму без реального відчуття реальності, і це призвело його до такого краху як людини», – пояснив соратник Зеленського.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила без перебільшення сенсаційну резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Одностайність делегатів вражає: «за» – 99, утримався – один. Це – делегат від Туреччини Ахмет Чевікоз.

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Теги: диктатор населення політика путін росіяни традиції

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