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У Броварах пролунали вибухи: яка ситуація у місті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Броварах пролунали вибухи: яка ситуація у місті
фото ілюстративне

На території Броварської громади спрацювало ППО

Під час вечірньої атаки ворожих дронів на Київщину у Броварах спрацювало ППО. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

«На території Броварської громади спрацювало ППО! Інформації про руйнування немає.  Зберігайте спокій», – написав Сапожко.

Нагадаємо, близько 19:10 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Також повідомлялося, що після оголошення повітряної тривоги у Києві та області сьогодні ввечері, 17 жовтня, жителі Київщини чули звуки вибухів.

До відома, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

https://glavcom.ua/publications/rubikon-putina-tizhden-jakij-ostatochno-viznachiv-trajektoriju-rosiji-882420.html
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Теги: Бахмут ворог тривога Київщина вибух безпілотник

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