Верещук і Геращенко посперечалися через «понаєхавших» киян: відео



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Верещук і Геращенко посперечалися через «понаєхавших» киян

Верещук акцентувала увагу на тому, що Геращенко народилася не в Києві, а поводиться як киянка

На тлі майбутніх виборів міського голови Києва між кандидаткою у мери міста від «Слуги народу» Іриною Верещук і співочільницею фракції партії «Європейська солідарність« Іриною Геращенко відбулася словесна перепалка.

Це сталося в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Верещук акцентувала увагу на тому, що Геращенко народилася не в Києві, а поводиться як киянка.

«Тут стільки разів звучало, хто в якому поколінні киянин. Я тут подивилась у «Вікіпедію» - скажіть, а де ви народились, пані Ірино?», - питає Верещук.

На це Геращенко: «У Черкасах. Звичайно, я черкащанка».

Верещук: «У Черкасах? А так звучить, наче ви киянка в п'ятому поколінні».

Геращенко: «Господь з вами!»

Верещук: «Тому спокійніше, будь ласка, про киян. Перестаньте ділити людей на киян і не киян».

Геращенко: «Ви не діліть киян на «понаєхавших». Я вас дуже прошу: не діліть киян на «понаєхавших». Тому що тут дуже багато людей дивляться ефір».

Як повідомлялося, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.

Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.