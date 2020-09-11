  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Верещук і Геращенко посперечалися через «понаєхавших» киян: відео

    • Розсилка
    Верещук і Геращенко посперечалися через &laquo;понаєхавших&raquo; киян - Верещук і Геращенко посперечалися через «понаєхавших» киян: відео
    Верещук і Геращенко посперечалися через «понаєхавших» киян

    Верещук акцентувала увагу на тому, що Геращенко народилася не в Києві, а поводиться як киянка

    На тлі майбутніх виборів міського голови Києва між кандидаткою у мери міста від «Слуги народу» Іриною Верещук і співочільницею фракції партії «Європейська солідарність« Іриною Геращенко відбулася словесна перепалка.

    Це сталося в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1».

    Верещук акцентувала увагу на тому, що Геращенко народилася не в Києві, а поводиться як киянка.

    «Тут стільки разів звучало, хто в якому поколінні киянин. Я тут подивилась у «Вікіпедію» - скажіть, а де ви народились, пані Ірино?», - питає Верещук.

    На це Геращенко: «У Черкасах. Звичайно, я черкащанка».

    Верещук: «У Черкасах? А так звучить, наче ви киянка в п'ятому поколінні».

    Геращенко: «Господь з вами!»

    Верещук: «Тому спокійніше, будь ласка, про киян. Перестаньте ділити людей на киян і не киян».

    Геращенко: «Ви не діліть киян на «понаєхавших». Я вас дуже прошу: не діліть киян на «понаєхавших». Тому що тут дуже багато людей дивляться ефір»

    Як повідомлялося, 3 вересня Верещук була помічена в «польоті» над «скляним» пішохідно-велосипедним мостом, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів. Кадри зі зйомок її передвиборчої реклами з’явилися у соцмережі. 4 вересня Верещук знову «літала» з парасолькою над Києвом.

    Після цього Верещук стала героїнею фотожаб.

    Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

    Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

    Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.

    Європейська солідарність Київ Ірина Геращенко партії партія Слуга народу Ірина Верещук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ