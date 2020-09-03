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    Кандидатка в мери Верещук відчула себе Мері Поппінс і злетіла над землею (відео)

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    Ірина Верещук &laquo;літає&raquo; в повітрі з парасолькою - Кандидатка в мери Верещук відчула себе Мері Поппінс і злетіла над землею (відео)
    Ірина Верещук «літає» в повітрі з парасолькою
    Фото: скріншот відео

    Ірина Верещук хоче здивувати виборців незвичайним відероликом

    Кандидатка в мери Києва від партії «Слуга народу» Ірина Верещук була помічена на «скляному» пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів, під час зйомки відеоролика.

    Верещук була підвішена в повітрі та тримала в руках парасолю, як Мері Поппінс - персонаж казкових повістей дитячої письменниці Памели Треверс, няня-чарівниця. У книгах Мері Поппінс з'являється незвичайним способом — за вітром, використовуючи при цьому парасольку.

    Відео з літаючою на мосту Верещук з’явилося на сторінці «Рукавички Кличка» у Facebook.

    Що за відеоролик знімається і що саме хотіли показати таким образом кандидатки в мери, поки що невідомо.

    Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

    Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де устолиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

    Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.

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