У соцмережах жартують над Верещук, яка «літала» на зеленій парасольці. Добірка фотожаб



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«Маск, як тобі таке?»

Кандидатка в мери Києва від партії «Слуга народу» Ірина Верещук, стала героїнею фотожаб після того, як в мережі з'явилися кадри зі зйомок її передвиборної реклами, де вона в жовтому плащі «літала» над столицею на зеленій парасольці.

Верещук була підвішена в повітрі та тримала в руках парасолю, як Мері Поппінс - персонаж казкових повістей дитячої письменниці Памели Треверс, няня-чарівниця. У книгах Мері Поппінс з'являється незвичайним способом — за вітром, використовуючи при цьому парасольку.

Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

Цікаво, що Верещук, яка претендує на крісло мера Києва, не знає, де у столиці знаходиться історична місцевість Пріорка.

Нещодавно Верещук похвалилася, що займалася кіокушинкаєм, рукопашним боєм і тайським боксом. Вона показала, як займається тайським боксом.