Кандидатка у мери Києва Верещук не змогла відповісти, де знаходиться Пріорка



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Журналіст запитав у Ірини Верещук, як дістатися до Пріорки, проте вона не змогла відповісти

Кандидатка в мери Києва від партії «Слуга народу» Ірина Верещук не змогла відповісти журналістам, як дістатися до історичної місцевості Пріорка.

Журналіст Hromadske запитав у Ірини Верещук, як дістатися до Пріорки.

«Ні, не можу. Я не вважаю за потрібне це зараз обговорювати. Я думала, ми все-таки будемо говорити про візію, майбутнє, законодавчі зміни», – відреагувала на питання Верещук.

Пріорка – історична місцевість на півночі Києва, яка продовжує Куренівку і межує з Мостицьким масивом, Вітряними Горами, Мінським масивом і Оболонню. Основні вулиці Пріорки – Автозаводська і Вишгородська.

Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

Також, соціологи назвали трійку лідерів на виборах у Києві: Кличко, Верещук, Кучеренко.