Віцепрем’єр Олег Уруський звільнений з уряду

За рішення про відставку урядовця віддали голоси 342 народні обранці

1 листопада Олег Уруський написав заяву про відставку

3 листопада Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Відповідне голосування транслювалося в ефірі парламентського телеканалу «Рада».

За рішення про відставку урядовця віддали голоси 342 народні обранці.

Нагадаємо, 1 листопада Олег Уруський написав заяву про відставку. Як стало відомо «Главкому» із власних джерел, головний митник Павло Рябікін замість Олега Уруського стане віцепрем'єр-міністром із питань стратегічних галузей промисловості.

Що відомо про Уруського

У середині 1990-х Уруський працював начальником управління у Національному космічному агентстві України, згодом керував управлінням в апараті РНБО. У 2000–2003 роках обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу.

У 2005–2006 роках Уруський був першим заступником міністра промислової політики в уряді Юлії Тимошенко.

У 2014 році Уруський обіймав посаду заступника гендиректора «Укроборонпрому», трохи згодом – голови Державного космічного агентства, але протримався на ній менш як рік – у серпні 2015-го його звільнили. Після цього зайнявся бізнесом.

У 2020 році його призначили міністром стратегічних галузей.

Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського. Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

Рада також 3 листопада звільнила Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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