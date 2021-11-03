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    Віцепрем’єр Олег Уруський звільнений з уряду

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    За рішення про відставку урядовця віддали голоси 342 народні обранці - Віцепрем’єр Олег Уруський звільнений з уряду
    За рішення про відставку урядовця віддали голоси 342 народні обранці
    фото: BBC

    1 листопада Олег Уруський написав заяву про відставку

    3 листопада Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Відповідне голосування транслювалося в ефірі парламентського телеканалу «Рада».

    За рішення про відставку урядовця віддали голоси 342 народні обранці.

    Нагадаємо, 1 листопада Олег Уруський написав заяву про відставку. Як стало відомо «Главкому» із власних джерел, головний митник Павло Рябікін замість Олега Уруського стане віцепрем'єр-міністром із питань стратегічних галузей промисловості.

    Що відомо про Уруського

    У середині 1990-х Уруський працював начальником управління у Національному космічному агентстві України, згодом керував управлінням в апараті РНБО. У 2000–2003 роках обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу.

    У 2005–2006 роках Уруський був першим заступником міністра промислової політики в уряді Юлії Тимошенко.

    У 2014 році Уруський обіймав посаду заступника гендиректора «Укроборонпрому», трохи згодом голови Державного космічного агентства, але протримався на ній менш як рік у серпні 2015-го його звільнили. Після цього зайнявся бізнесом.

    У 2020 році його призначили міністром стратегічних галузей.

    Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського. Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

    Рада також 3 листопада звільнила Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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    Теги: Верховна Рада міністр звільнення
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    Віцепрем’єр Олег Уруський звільнений з уряду