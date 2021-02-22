Віцепрем'єр Уруський пояснив, що він робив з Кадировим в Абу-Дабі (фото)

21 лютого Олега Уруського опинився на виставці зброї в ОАЕ поруч з главою Чечні, соратником президента Росії Путіна Рамзаном Кадировим

21 лютого Олега Уруського опинився на виставці зброї в ОАЕ поруч з главою Чечні, соратником президента Росії Путіна Рамзаном Кадировим

Уруський заявив, що не збирається «шарахатися» від представників країни-агресора

Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський надав пояснення главі уряду Денису Шмигалю щодо світлини, де він разом з соратником Путіна та главою Чечні відвідує виставку зброї в Абу-Дабі. У «Фейсбуці» міністр написав, що на фото, яке вже викликало резонанс в Україні, - офіційна церемонія відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021. І, мовляв, церемонією і розміщенням гостей під час ходи займаються організатори.

«Розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно якої, особисті гості правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку», - написав урядовець.

Уруський також наголосив, що сам особисто не спілкувався з Кадировим, ані під час церемонії, ні після неї.

«Українська делегація звернули увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому. Також не вважаю можливим «шарахатися» від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку та слабкість української сторони», - підкреслив віцепрем’єр.

На міжнародній виставці зброї IDEX-2021 в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського помітили поруч з главою Чечні, соратником президента Росії Путіна Рамзаном Кадировим. На публікацію вже відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зажадавши на сторінці Facebook термінового пояснення від Уруського.

Деякі дописувачі припустили, що це фотошоп, однак у мережі вже виклали відео, де Уруський і Кадиров крокують поряд. Відзначимо, що світлину і запис було зроблено під час відкриття заходу 21 лютого.

В Абу-Дабі віцепрем'єр очолює українську делегацію. Разом з Уруським українську делегацію на виставці в ОАЕ відвідує директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв. Там концерн має намір представити свої новітні розробки зброї для пошуку потенційних замовників по всьому світу.