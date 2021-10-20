Політолог назвав прізвища міністрів «на виліт»: Таран, Немчінов, Уруський та інші

За інформацією Голобуцького також планується звільнити міністра культури Олександра Ткаченка

Після звільнення Дмитра Разумкова та планового переформатування у Верховній Раді влада запускає процес звільнення міністрів в уряді, щоб врятувати рейтинг Зеленського. Склад Кабміну може оновитися принаймні на третину. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі політичний експерт Олексій Голобуцький.

«По деяким міністрам вже накопичився критичний рівень негативу, деякі міністри просто не змогли налагодити та продемонструвати хоч якусь ефективну помітну роботу. До того ж свіжий офшорний скандал, вагнергейт та критичну ситуацію з тарифами влада хоче перебити «кадровою темою». І ще й свіжа соціологія з відкатом рейтингу президента змушує Зеленського до рішучих кадрових змін. Логіка тут проста - демонстрування своєї сили і таким чином рятувати президентський рейтинг, пропонуючи виборцям “цапів відбувайлів-міністрів”, яких можна зробити винним в усіх провалах влади», – пише Голобуцький.

Зокрема, кандидатом на виліт він називає міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, який заблокував подання на розгляд уряду аналітичної записки «Нафтогазу» про критичну ситуацію з газом та щодо росту ціни на нього.

Також, за його інформацією, планується звільнити міністра культури Олександра Ткаченка.

«Він відверто провалив свою роботу на посаді та був малоефективним у протистоянні з мером Кличком. Саме Ткаченка називали одним із претендентів на посаду голови КМДА, але від цієї ідеї вже остаточно відмовилися, бо Ткаченко показав свою повну неефективність. До того ж звільнення Ткаченка стане символічним прощанням з Коломойським. Принаймні влада буде намагатися це так показати», – зазначив Голобуцький.

Окрім того, кандидатом на звільнення Голобуцький називає міністра юстиції Дениса Малюську, який «замість вдосконалення юридичних сервісів намагається заробляти на тюрмах і СІЗО». Також, за його інформацією, є купа претензій до міністра оборони Андрія Тарана, який «так і не спромігся налагодити державне оборонне замовлення» та віцепрем'єра і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, який провалив реформу оборонпрому.

Після переформатування уряду Офіс президента з великою ймовірністю розпочне ротацію на рівні регіонів. Вже формуються списки очільників ОДА, які не досидять на своїх посадах до кінця осені, повідомляє експерт.