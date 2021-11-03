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    Рада звільнила міністра Абрамовського. Як голосували фракції

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    Посадовець був відсутній на засіданні Верховної Ради - Рада звільнила міністра Абрамовського. Як голосували фракції
    Посадовець був відсутній на засіданні Верховної Ради
    фото: espreso.tv

    За рішення про відставку урядовця віддали голоси 322 народних обранця

    Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського. Відповідне голосування транслювалося в ефірі парламентського телеканалу «Рада».

    За рішення про відставку урядовця віддали голоси 322 народних обранця. Заяву про відставку посадовець подав ще 19 жовтня.

    Як проголосували фракції:

    • «Слуга народу» – 221 за.
    • ОПЗЖ – 18 за.
    • «Європейська солідарність» – 21 за.
    • «Батьківщина» – 16 за.
    • «Голос» – 0 за.
    • Група «За майбутнє» – 13 за.
    • Група «Довіра» – 19 за.

    Нагадаємо, 1 листопада віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав заяву про відставку.

    2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

    Цього ж дня комітет Ради прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти заяву про звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Таке ж рішення і щодо міністра економіки України Олексія Любченка.

    2 листопада міністр економіки Любченко подав у відставку, з відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.

    Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення.

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    Теги: Верховна Рада міністр відставка звільнення Роман Абрамовський
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    Рада звільнила міністра Абрамовського. Як голосували фракції