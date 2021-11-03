Рада звільнила міністра Абрамовського. Як голосували фракції

Посадовець був відсутній на засіданні Верховної Ради

За рішення про відставку урядовця віддали голоси 322 народних обранця

Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського. Відповідне голосування транслювалося в ефірі парламентського телеканалу «Рада».

За рішення про відставку урядовця віддали голоси 322 народних обранця. Заяву про відставку посадовець подав ще 19 жовтня.

Як проголосували фракції:

«Слуга народу» – 221 за.

ОПЗЖ – 18 за.

«Європейська солідарність» – 21 за.

«Батьківщина» – 16 за.

«Голос» – 0 за.

Група «За майбутнє» – 13 за.

Група «Довіра» – 19 за.

Нагадаємо, 1 листопада віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав заяву про відставку.

2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Цього ж дня комітет Ради прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти заяву про звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Таке ж рішення і щодо міністра економіки України Олексія Любченка.

2 листопада міністр економіки Любченко подав у відставку, з відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення.

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