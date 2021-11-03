Рада звільнила Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Відставку Резнікова підтримали 329 народних депутатів

3 листопада Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Відповідне голосування транслювалося в ефірі парламентського телеканалу «Рада».

Раніше посадовець подав заяву про відставку, його кандидатуру запропоновано на посаду міністра оборони.

За рішення про відставку міністра проголосували 329 депутатів.

Також Верховна Рада 3 листопада прийняла відставку Любченка. Також Рада звільнила міністра захисту довкілля Романа Абрамовського.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення.

З квітня 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції.

На посаду міністра з реінтеграції тепер претендує Ірина Верещук.

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