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    Рада звільнила Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

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    Невдовзі Олексій Резніков може очолити оборонне відомство - Рада звільнила Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
    Невдовзі Олексій Резніков може очолити оборонне відомство
    фото: focus.ua

    Відставку Резнікова підтримали 329 народних депутатів

    3 листопада Верховна Рада України розглянула подання про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Відповідне голосування транслювалося в ефірі парламентського телеканалу «Рада».

    Раніше посадовець подав заяву про відставку, його кандидатуру запропоновано на посаду міністра оборони.

    За рішення про відставку міністра проголосували 329 депутатів.

    Також Верховна Рада 3 листопада прийняла відставку Любченка. Також Рада звільнила міністра захисту довкілля Романа Абрамовського.

    Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення.

    З квітня 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень.

    У 2019 році президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у Тристоронній контактній групі. Також Олексій Резніков був призначений 4 березня 2020 на пост міністра з реінтеграції.

    На посаду міністра з реінтеграції тепер претендує Ірина Верещук.

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    Теги: Верховна Рада міністр Олексій Резніков звільнення
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    Рада звільнила Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій