Нові міністри. Джерела в уряді озвучили чотири прізвища

Резніков прийде на місце міністра оборони Тарана

У монобільшості попередньо визначилися з кандидатами на посади віцепрем’єра, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, екології та оборони. Як стало відомо «Главкому» із власних джерел кадрові ротації у кабінеті міністрів наступні:

Міністерство екології замість Романа Абрамовського очолить його заступник Руслан Стрілець;

Олексій Резніков стане міністром оборони замість Андрія Тарана;

Нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук стане замість Резнікова віцепрем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Головний митник Павло Рябікін замість Олега Уруського стане віцепрем'єр-міністром із питань стратегічних галузей промисловості.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення. Він іде у відставку за власним бажанням.

Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович написав заяву про звільнення.

Раніше повідомлялося, що очільник Кабміну відмовився називати прізвища міністрів, які можуть піти у відставку найближчим часом. Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду



