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    Нові міністри. Джерела в уряді озвучили чотири прізвища

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    На місце звільненого Уруського головного митника Павла Рябікіна - Нові міністри. Джерела в уряді озвучили чотири прізвища
    На місце звільненого Уруського головного митника Павла Рябікіна
    фото dw.com

    Резніков прийде на місце міністра оборони Тарана

    У монобільшості попередньо визначилися з кандидатами на посади віцепрем’єра, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, екології та оборони. Як стало відомо «Главкому» із власних джерел кадрові ротації у кабінеті міністрів наступні:

    • Міністерство екології замість Романа Абрамовського очолить його заступник Руслан Стрілець;
    • Олексій Резніков стане міністром оборони замість Андрія Тарана;
    • Нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук стане замість Резнікова віцепрем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
    • Головний митник Павло Рябікін замість Олега Уруського стане віцепрем'єр-міністром із питань стратегічних галузей промисловості.

    Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення. Він іде у відставку за власним бажанням.

    Також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович написав заяву про звільнення.

    Раніше повідомлялося, що очільник Кабміну відмовився називати прізвища міністрів, які можуть піти у відставку найближчим часом. Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду

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    Теги: міністр відставка уряд Денис Шмигаль звільнення
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    Нові міністри. Джерела в уряді озвучили чотири прізвища