Міністр Уруський написав заяву про відставку

Уруський подав заяву до Апарату Верховної ради про звільнення за власним бажанням

Відповідний документ міністр подав до Апарату Верховної ради

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович написав заяву про звільнення. Він іде у відставку за власним бажанням. Про це повідомляє Telegram-канал представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

За його словами, відповідний документ міністр подав до Апарату Верховної ради.

«Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної ради про звільнення за власним бажанням», – написав Мельничук.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення.

До слова, Верховна Рада України ухвалила постанову «Про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України» у липні 2020 року.

13 липня із Верховної Ради відкликали проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем’єр-міністром — міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Це сталося через три дні після його внесення.