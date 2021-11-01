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    Міністр Уруський написав заяву про відставку

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    Уруський&nbsp; подав заяву до Апарату Верховної ради про звільнення за власним бажанням - Міністр Уруський написав заяву про відставку
    Уруський  подав заяву до Апарату Верховної ради про звільнення за власним бажанням
    фото РБК України

    Відповідний документ міністр подав до Апарату Верховної ради

    Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович написав заяву про звільнення. Він іде у відставку за власним бажанням. Про це повідомляє Telegram-канал представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

    За його словами, відповідний документ міністр подав до Апарату Верховної ради.

    «Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної ради про звільнення за власним бажанням», – написав Мельничук.

    Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав заяву про звільнення.

    До слова, Верховна Рада України ухвалила постанову «Про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України» у липні 2020 року.

    13 липня із Верховної Ради відкликали проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем’єр-міністром — міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Це сталося через три дні після його внесення.

    Теги: міністр звільнення
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    Міністр Уруський написав заяву про відставку