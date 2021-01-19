Тупицький вимагає у Венедіктової вручити йому підозру «правильно»

Працівники Управління державної охорони не пускали Олександра Тупицького до Конституційного суду та робочого кабінету

Відсторонений глава КСУ не вважає себе підозрюваним, оскільки йому не було вручено підозру згідно із законодавством

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький звернувся із заявою до генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

Зокрема, Тупицький просить вручити йому підозру в законний спосіб. Для її отримання він готовий прийти у визначений час.

Тупицький заявив, що не вважає себе підозрюваним, оскільки йому не було вручено підозру згідно із законодавством. Він наголосив, що «прокуратурою було незаконно «вжито заходів» для вручення… повідомлення про підозру».

«(Прошу – ред.) забезпечити належне процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013110060002990, усунути допущені прокурорами та слідчими Державного бюро розслідувань порушення», – зазначає Тупицький.

Він також закликає «вжити заходів належного правового реагування стосовно слідчих Державного бюро розслідувань та прокурорів (у тому числі процесуальних керівників), які допустили вказані порушення закону та службові зловживання».

Також він назвав наказ Зеленського неконституційним.

Главком повідомляв, що 19 січня ДБР оголосило підозру голові Конституційного суду Тупицькому.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького.

19 січня Конституційний суд заявив, що охорона не пускає Тупицького на роботу.

14 січня, відсторонений на два місяці від посади голова Конституційного суду Олександр Тупицький прилетів в Україну і втік від журналістів.

13 січня на сайті Конституційного суду його голова Олександр Тупицький оприлюднив заяву, де йшлося про вручення йому підозри в аеропорту. Тупицький наголосив, що проведення публічного «шоу» з інсценуванням вручення підозри планувалося за участі окремих ЗМІ та громадських активістів, про це йому стало «відомо з достовірних джерел з посиланням на Офіс президента».

Раніше відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї. Після цього з'явились фото, як Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

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