Зеленський пояснив, чому чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні

Володимир Зеленський: «Якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу»

Українські чоловіки мобілізаційного віку мали б самі повернутися до України з-за кордону, аби підтримувати економіку своєї держави та захищати її. Про це заявив президент України Володимир Зеленськийпід час пресконференції із прем'єркою Естонії Каєю Каллас.

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«Є люди, які поза правилами або поза законом перетинали кордон. І це питання до цих людей, чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і повинні бути в Україні. Я зараз не кажу про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен на фронті. Є закон. Але є звичайне людське правило. Один військовий, якого оплачує держава Україна. Нам ніхто в цьому не допомагає. На одного військового іде 6-8 платників податків.

І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте. Де б ви не працювали, а ми з повагою ставимося до кожної людини. Якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. Це дуже потрібно», – наголосив він, відповідаючи на запитання, чи має Естонія висилати в Україну чоловіків призовного віку.

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«Але якщо ви за кордоном і ви мобілізаційного віку, і ви не на фронті і не сплачуєте податки, виїжджали поза законом, то є питання. Якщо ми хочемо зберегти країну, зберегти Європу. то всі ми повинні розуміти: або ми допомагаємо Україні, або ні. Або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки. Бо не буде грошей на військових. А не буде на військових грошей – не буде військового. Не буде кому захищати країну», – підсумував президент.

Раніше уряд Німеччини відповів, чи буде повертати в Україну чоловіків призовного віку.