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Зеленський пояснив, чому чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні
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Володимир Зеленський: «Якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу»

Українські чоловіки мобілізаційного віку мали б самі повернутися до України з-за кордону, аби підтримувати економіку своєї держави та захищати її. Про це заявив президент України Володимир Зеленськийпід час пресконференції із прем'єркою Естонії Каєю Каллас.

«Є люди, які поза правилами або поза законом перетинали кордон. І це питання до цих людей, чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і повинні бути в Україні. Я зараз не кажу про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен на фронті. Є закон. Але є звичайне людське правило. Один військовий, якого оплачує держава Україна. Нам ніхто в цьому не допомагає. На одного військового іде 6-8 платників податків.

І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте. Де б ви не працювали, а ми з повагою ставимося до кожної людини. Якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. Це дуже потрібно», – наголосив він, відповідаючи на запитання, чи має Естонія висилати в Україну чоловіків призовного віку.

«Але якщо ви за кордоном і ви мобілізаційного віку, і ви не на фронті і не сплачуєте податки, виїжджали поза законом, то є питання. Якщо ми хочемо зберегти країну, зберегти Європу. то всі ми повинні розуміти: або ми допомагаємо Україні, або ні. Або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки. Бо не буде грошей на військових. А не буде на військових грошей – не буде військового. Не буде кому захищати країну», – підсумував президент.

Раніше уряд Німеччини відповів, чи буде повертати в Україну чоловіків призовного віку.

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Теги: чоловік мобілізація Владимир Зеленский

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