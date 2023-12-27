Мобілізація тих, хто виїхав за кордон. Військова адвокатка оцінила ідею уряду

Юристка переконана, що положення законопроєкту містять ознаки порушення констритуційних прав чоловіків

Новий законопроєкт щодо мобілізації пропонує запровадити перевірку чоловіків, які перебувають за кордоном, а також запровадити негативні наслідки за невиконання вимоги. Військовий адвокат Дар’я Соларьова заявила в інтерв’ю «Главкому» , що це є порушенням конституційних прав українців.

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У законопроєкті пропонується видалити із діючого закону норму про те, що військовий облік громадян України, котрі постійно мешкають за кордоном, не ведеться. Кабмін розробить механізм ведення військового обліку громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

«Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України, оформлення паспортів тощо є дискримінацією за ознакою статі. Законодавство в сфері мобілізації має бути однаковим, як для чоловіків, так і для жінок, які є військовозобов’язаними. Це порушення статті 24 Конституції України. До того ж, це можна вважати і порушенням статті 25 Конституції, де вказано, що Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами», – підкреслила Соларьова.

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Так вона прокоментувала можливість настання наслідків у разі непроходження ідентифікації за кордоном. Одним із таких може бути припинення надання консульських послуг, тобто якщо прострочений паспорт, ніхто нового не надасть. Особа не зможе робити консульські послуги у вигляді довіреності, бо багато роблять довіреності на суди в Україну, щоб або продати майно, або, вибачте, якось подарувати тощо.

Адвокатка додала, що ті особи, які були вимушені виїхати з тимчасово окупованих територій через територію РФ до інших країн, можуть взагалі не мати військово-облікових документів.

«Питання чи є відповідна консульська установа суб’єктом, який може видавати нові військово-облікові документи. На мою думку, статті 20 та 20-1 запропонованого законопроєкту є такими, що порушують основоположні права громадян», – заявила юристка.

Варто додати, що чоловіки за кордоном масово пішли до консульських установ для оформлення документів:

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Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

В Україні можуть запровадити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому на сайті парламенту. Його автори прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.