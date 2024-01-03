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Україна здійснила найбільший обмін полоненими за час війни (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна здійснила найбільший обмін полоненими за час війни (фото, відео)
Обмін, який відбувся 3 січня, найбільший за кількістю повернутих захисників
фото: Telegram/Володимир Зеленський

48 оборонців вважалися зниклими безвісти

Обмін, який відбувся 3 січня, найбільший за кількістю повернутих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Так, було звільнено 230 українців та українок. Це, зокрема:

  • 130 представників Збройних сил України. Серед них 14 з тероборони та 14 – з Військово-морських сил;
  • 55 нацгвардійців;
  • 38 прикордонників;
  • один поліцейський;
  • шість цивільних, які були незаконно позбавлені волі.
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Обмін, який відбувся 3 січня, найбільший за кількістю повернутих захисників
фото: Telegram/Володимир Зеленський

У Координаційному штабі додали, що 182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.

«Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання», – йдеться у повідомленні.

Також додому повернулися семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими висловив окрему подяку Об’єднаним Арабським Еміратам за активну участь у реалізації цього обміну.

Як повідомлялося, від серпня цього року обміни полоненими між Україною і Росією відбуваються як «польові» безпосередньо на лінії зіткнення, публічно інформацію про них не розголошують.

До слова, заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю «Главкому» заявила, що колаборанти з так званих «Л/ДНР», які воюють на боці країни-агресорки, непотрібні та нецікаві під час обмінів. Більшість з них другий рік поспіль перебуває у полоні.

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Теги: війна військові обмін полоненими обмін

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