Головна Країна Політика
search button user button menu button

Арахамія відповів, коли проєкт про мобілізацію внесуть до Ради

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Арахамія відповів, коли проєкт про мобілізацію внесуть до Ради
Норми, які були у першій версії проєкту закону про мобілізацію, не влаштовували всі політичні сили
фото: Depositphotos

Арахамія: «Якщо потрібно – зберемося і вночі, просто дайте якісний документ»

Наразі немає конкретного терміну внесення проєкту про мобілізацію у новій редакції до Ради. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в етері телемарафону.

«Ми не обговорювали терміни. Ми сказали так, що ми розуміємо, якщо військовим потрібно, ми зберемося в будь-який день чи вночі. Якщо потрібно, ми всі зберемося, і всі будемо голосувати. Просто дайте якісний документ», – наголосив очільник фракції.

За його словами, норми, які були у першій версії проєкту, не влаштовували всі політичні сили, тому вони повернули його на доопрацювання. 

«Сказали – от наші пропозиції, рекомендації й таке інше. І кажемо: «Давайте ви напрацюйте, приходьте до нас з іншим якимось форматом. Тому що той формат, який запропонували, він не має підтримки ані в суспільстві, ані в парламенті», – підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один із них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

Читайте також:

Теги: закон мобілізація Верховна Рада Давид Арахамія військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Габріель Атталь став об'єктом насмішок з боку журналістів
Преса нагородила нового прем'єр-міністра Франції кумедним прізвиськом
12 сiчня, 10:30
Законопроєкт про мобілізацію, скоріш за все, відправлять на доопрацювання і приймуть завтра в першому читанні
Голосування законопроєкта про мобілізацію: нардеп пояснив, що відбувається в Раді
11 сiчня, 12:05
Єдиною гарантією дальшого існування цивілізованого світу є демонтаж імперії зла й утворення на її місці нових незалежних національних держав
Якщо Захід чекатиме офіційного оголошення війни, він програє
1 сiчня, 15:45

Політика

Арахамія відповів, коли проєкт про мобілізацію внесуть до Ради
Арахамія відповів, коли проєкт про мобілізацію внесуть до Ради
Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні – Зеленський
Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні – Зеленський
Новий очільник МЗС Франції кумедно пожартував про свій візит під час зустрічі з Зеленським
Новий очільник МЗС Франції кумедно пожартував про свій візит під час зустрічі з Зеленським
У «Голосі» розповіли, куди зникла Кіра Рудик і чи цікавиться Вакарчук життям фракції
У «Голосі» розповіли, куди зникла Кіра Рудик і чи цікавиться Вакарчук життям фракції
Про що міністр закордонних справ Франції домовлявся у Києві: підсумки візиту
Про що міністр закордонних справ Франції домовлявся у Києві: підсумки візиту
ЗМІ: Депутати можуть лишитися без броні від мобілізації
ЗМІ: Депутати можуть лишитися без броні від мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Скільки людей залишилося в Україні: демографка озвучила цифри
45K
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
40K
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
27K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Буданов розповів, що може пришвидшити перемогу України
9964
На Франківщині подружжя прожило 67 років у шлюбі і померло в один день

Новини

Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua