Арахамія відповів, коли проєкт про мобілізацію внесуть до Ради

Норми, які були у першій версії проєкту закону про мобілізацію, не влаштовували всі політичні сили

Арахамія: «Якщо потрібно – зберемося і вночі, просто дайте якісний документ»

Наразі немає конкретного терміну внесення проєкту про мобілізацію у новій редакції до Ради. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в етері телемарафону.

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«Ми не обговорювали терміни. Ми сказали так, що ми розуміємо, якщо військовим потрібно, ми зберемося в будь-який день чи вночі. Якщо потрібно, ми всі зберемося, і всі будемо голосувати. Просто дайте якісний документ», – наголосив очільник фракції.

За його словами, норми, які були у першій версії проєкту, не влаштовували всі політичні сили, тому вони повернули його на доопрацювання.

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«Сказали – от наші пропозиції, рекомендації й таке інше. І кажемо: «Давайте ви напрацюйте, приходьте до нас з іншим якимось форматом. Тому що той формат, який запропонували, він не має підтримки ані в суспільстві, ані в парламенті», – підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один із них від Кабміну, а чотири – альтернативні.