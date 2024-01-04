Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію

Розглядом нового законопроєкту займається парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Сьогодні, 4 січня, комітеті Верховної Ради почав розгляд законопроєкта про мобілізацію. На засідання приїхали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оброни Рустем Умєров. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розглядом нового законопроєкту займається парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як зазначив Арахамія, обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міністерства оборони буде тривати декілька днів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умеров», – наголосив Арахамія.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.