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Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації
Безугла звинуватила Залужного у нових правилах мобілізації, які ще має ухвалити парламент
фото з відкритих джерел

Депутатка вчергове спробувала звинуватити Головнокомандувача ЗСУ

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла коментуючи посилення мобілізації в країні та скасування пільги на звільнення для інвалідів ІІ групи заявила, що це ініціатива головнокомандувача Валерія Залужного. Про це Безугла написала у Facebook.

Депутатка вчергове спробувала звинуватити Головнокомандувача ЗСУ у нових правилах мобілізації, які ще має ухвалити парламент.

«Не пишіть мені в особисті, в коментарях одне і те ж: я послідовно за право на відстрочку та звільнення для осіб з інвалідністю 1-3 груп та буду наполягати на цьому. Як обіцяла, так і зроблю все можливе. Пришлося повторювати третій раз. Більше не буду. Нагадаю, хто офіційно наполягає тільки на І групі», – написала Безугла та оприлюднила вирізку із документу.

Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації фото 1

Раніше повідомлялося, що в Україні може бути розширене коло осіб, яких можуть призвати на військову службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою трьох категорій громадян.

Також народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла показала, який вигляд має фінальна версія законопроєкту про мобілізацію з урахуванням зауважень Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів у понеділок, 25 грудня, вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Про це розповів керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія. Політик зазначив, що відсутність законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» тощо. Арахамія нагадав, що військове командування заявило про необхідність мобілізувати 500 тис. осіб, і президент вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах.

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Теги: Валерій Залужний мобілізація Мар’яна Безугла

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