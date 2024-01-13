Скільки повинна тривати підготовка новобранців: командир назвав терміни

Чоловіки віком понад сорок років, які здебільшого не займалися спортом, можуть не витримати навантаження у війську

Бажано, щоб серед новобранців були молоді люди

Командир артилерійського взводу 30 ОМБР імені князя Костянтина Острозького Олег Булатецький вважає, що для підготовки «нормального військового» потрібно приблизно шість місяців. «Це мінімум», – наголосив боєць. Про це командир взводу говорив в ефірі «1+1».

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За його словами, бажано, щоб серед новобранців були молоді люди, тому що підготовка до армії – це, як він каже, кросфіт, тобто інтенсивні тренування.

«Піхота, зазвичай – це кросфіт, та взагалі не тільки піхота. Артилерія – це кросфіт, танки – це кросфіт, армія – це кросфіт. Потрібно мало спати, багато рухатись, рухатись не просто, а рухатися із навантаженням. Це дуже виснажливо», – зауважив Олег Булатецький.

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Військовий стверджує, що чоловіки віком понад сорок років, які здебільшого не займалися спортом, таких навантажень можуть і не витримати.

Раніше бойова медикиня пропонувала відправити на фронт 100 тисяч українок.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну.

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Згодом стало відомо, що після тривалих дискусій народні депутати вирішили повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання до Кабінету міністрів. Йдеться про загальну позицію парламенту, уряду та військового керівництва.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні.