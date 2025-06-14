Військові навчання у Білорусі. Зеленський розказав, чого боїться Лукашенко

Президент оцінив ймовірність повторного вторгення росіян з території Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після наступу на Курську область знає, на що спроможні українці, тому загроза наступу з Білорусі під час спільних навчать з РФ мінімальна. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність континенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу – на що ми спроможні. І я думаю, що він буде впливовим фактором того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань», – заявив глава держави.

Президент зазначив, що є інформація від розвідки, що навчання відбудуться навіть трохи вглиб Білорусі, далі від кордонів. «Щоб не провокувати. Я не знаю, чи це правда. Просто в мене була остання доповідь пару днів тому Служби зовнішньої розвідки, і був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти. Ризик з навчанням «рускіх» історично нам вже, на жаль, відомий», – додав він.

Нагадаємо, спільні військові навчання РФ та Білорусі «Запад 2025» дійсно заплановані на середину вересня 2025 року.