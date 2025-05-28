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Речник ДПСУ попередив, що напрямок кордону з Білоруссю залишається загрозливим

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Речник ДПСУ попередив, що напрямок кордону з Білоруссю залишається загрозливим
Кордон України з Білоруссю
фото з відкритих джерел

ДПСУ: Напрямок від Волині до Чернігівщини, все одно залишається загрозливим для України

На території Білорусі наразі не спостерігається формування ворожих угруповань, які становили б безпосередню загрозу для України. Водночас прикордонний напрямок – від Волинської області до Чернігівщини – залишається потенційно небезпечним. За прогнозами, ризики на цьому напрямку можуть зрости з вересня. Про це в етері Громадського радіо сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує «Главком».

За словами речника, наразі на території Білорусі поруч з кордоном України не сформовано й не формується угруповання, яке б несло для українців велику загрозу. Однак напрямок від Волині до Чернігівщини, все одно залишається загрозливим для України.

«Особливо загроза почне зростати на тлі тих анонсованих спільних навчань, до яких будуть залучені підрозділи російської та білоруської армій», – сказав речник ДПСУ.

Йдеться про спільні російсько-білоруські навчання «Запад-2025», які мають початися влітку. Андрій Демченко уточнив, що активну фазу цих навчань анонсували на вересень 2025 року: «Зараз ми спостерігаємо, що йдуть такі більше планувальні заходи щодо їх проведення. Наше завдання – тверезо аналізувати ситуацію та бути готовими до будь-яких ризиків. Чи то навчання, чи то якісь інші дії, які може вчиняти Росія, використовуючи територію Білорусі. Тому ми посилюємося і по лінії кордону, і в прикордонні для того, щоб реагувати на ті виклики, які можуть надійти з території Білорусі».

Нагадаємо, що Росія пропонує провести переговори щодо завершення війни в Україні на території Білорусі. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній  «Главком». Водночас глава держави назвав три найреалістичніші майданчики для переговорів – це Туреччина, Ватикан і Швейцарія. 

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Теги: Держприкордонслужба Білорусь Андрій Демченко

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