Очільник Житомирської ОВА розповів, які пастки Україна встановила на кордоні з Білоруссю

Україна суттєво посилила захист державного кордону

Кордон України з Білоруссю у Житомирській області повністю забетонований. А на прикордонних територіях облаштовано оборонні рубежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка Telegraf.

«Я думаю, ми врахували всі помилки, які були допущені на початку вторгнення. За останні роки ми суттєво посилили захист державного кордону, там постійно знаходяться військові підрозділи, які продовжують нарощування оборонних рубежів», – розповів він.

Бунечко запевняє, що Україна підготувала на кордоні для ворога «справжню пекельну пастку». – «Малопомітні перешкоди, рови, повністю вздовж кордону облаштовано взводні і ротні опорні пункти, які є базою нашої оборони. Спершу ми будували такі укріплення за власним баченням, але потім, коли військові вже за розрахунками та планами Генерального штабу ставили нам завдання щодо розбудови лінії оборони кордону, виявилося, що все було організовано добре».

На словами посадовця, на кордоні справді організована глибоко ешелонована система захисту. Плюс до того, військові постійно моніторять і доповідають про накопичення особового складу та техніки противника по той бік кордону.

«Станом на кінець травня можу сказати, що прямої загрози вторгнення на Житомирщину з боку Білорусі немає. Жителі наших північних громад на цей час знаходяться в безпеці», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що на території Білорусі наразі не спостерігається формування ворожих угруповань, які становили б безпосередню загрозу для України. Водночас прикордонний напрямок – від Волинської області до Чернігівщини – залишається потенційно небезпечним.