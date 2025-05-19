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Лукашенко передав Папі Римському подарунок з проросійського монастиря

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Лукашенко передав Папі Римському подарунок з проросійського монастиря
Сергієнко запросив Папу Лева XIV відвідати Білорусь і вручив йому подарунок від Лукашенка
фото з відкритих джерел

Представник парламенту запросив Папу Лева XIV відвідати Білорусь

Голова нижньої палати білоруського парламенту Ігор Сергієнко зустрівся з Папою Римським Левом XIV під час інтронізації у Ватикані та передав йому подарунок від білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські ЗМІ.

Сергієнко запросив Папу Лева XIV відвідати Білорусь і вручив йому подарунок від Лукашенка – образ Божої Матері «Жировицька». Як зазначають у палаті представників, ікону було виготовлено майстрами мінського Свято-Єлисаветинського монастиря.

«Ігор Сергієнко передав Папі Римському Леву XIV привітання від Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка, а також подарунок від Глави білоруської держави – образ Божої Матері «Жировицька»», – сказано в повідомленні Палати представників.

Як відомо, Свято-Єлисаветинський монастир відкрито підтримує російську військову агресію та надає допомогу російській армії.

У травні 2023 року обитель заявила про проведення в Мінську концерту на підтримку «госпіталів та поранених бійців російської армії, які беруть участь у спецоперації». Зазначалося, що зібрані кошти підуть на «закупівлю медобладнання та лікарських засобів для госпіталів Донбасу». Анонс концерту був позначений хештегом «Своїх не кидаємо», популярним у російській пропаганді. На афіші заходу зобразили латинську літеру Z – символ вторгнення РФ в Україну.

Відвідуючи монастир на Різдво, 7 січня 2023 року, Олександр Лукашенко підтримав збір допомоги для російських військових на фронті: «Ви робите правильно. Не звертайте уваги на десяток-другий проплачених людей. Ми допомагаємо нашим російським братам».

Також, представників мінського Свято-Єлисаветинського монастиря вигнали з церкви в Римі. Як повідомляють білоруські ЗМІ, причиною стала відсутність того самого «миролюбства», про яке говорив Сергієнко під час зустрічі з Папою Римським.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві. 

До слова, Роберт Превост офіційно став новим Папою Римським. Він отримав ім'я Лев XIV. Лев XIV урочисто отримав паллій і персень рибалки.

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Теги: Білорусь Папа Римський

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