Візит Зеленського до Європи: які маніпуляція створила російська пропаганда

Рупори Кремля просували меседжі про те, що візит до Європарламенту був провальним

Президент України Володимир Зеленський здійснив візити в низку країни – у Велику Британію, Францію, Бельгію та Польщу. Це стало черговим інфоприводом для путінської пропаганди, аби дискредитувати українську владу. Аналітики та аналітикині «Детектора медіа» зібрали найпоширеніші фейки та маніпуляції на цю тему.

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У першу чергу цю поїздку пропагандисти вирішили будь-яким чином пов’язати з Бахмутом і «вбити двох зайців» одночасно. Пропагандисти користуються складною ситуацією, яка є зараз у місті. Вони вважають, Зеленський хоче виглядати героєм й особисто поїхав домовлятись за зброю. Проте для цього йому нібито треба переконати західних партнерів, що до української армії мобілізують ще принаймні 300 тисяч людей. Однак такі твердження – лише припущення пропагандистів. Жодних доказів вони не наводять. Насправді Зеленський виконує обов’язки президента країни, яка перебуває у стані війни, тобто робить свою роботу.

Також дописи анонімних авторів телеграм-каналів розповідають, що поїздкою Зеленського по Європі «гасять» корупційний скандал в Україні. Тобто, аби змістити зі шпальт західних видань новини про закупівлі в Міноборони України, президент України здійснив такі візити. Це немає някого причинно-наслідкового зв'язку. Медіа можуть висвітлювати обидві події, ніщо не може гарантувати, що негативні для України заголовки зникнуть.

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Пропаганда стверджує, що Зеленський перестав бути «бункерним правителем» після того, як спростували міф, що Путін хоче його вбити. Тут російські пропагандисти спираються на інтерв'ю колишнього прем'єра Ізраїля Нафталі Беннета, яке було перекручено Кремлем так, як йому подобається. Насправді те, що Зеленського називають «бункерним» є прямим віддзеркаленням самого Володимира Путіна. Багатьом відомі жарти про «бункерного діда», знають про них не тільки українці, а й росіяни та білоруси. І на відміну від російського диктатора, український президент безліч разів з'являвся в різних містах і країнах з початку повномасштабного вторгнення. Він відвідував як прифронтові населені пункти України (Ізюм, Бахмут, Херсон), так і Сполучені Штати і низку країн європейського континенту.

В анонімних телеграм-каналах пишуть, що нібито Володимир Зеленський готується до майбутніх виборів, тому найближчим часом матиме більше закордонних робочих поїздок. Таким чином пропаганда діє на випередження і хоче переконати українців, що влада нібито не переймається війною та народом, а думає лише про себе. Тут слід згадати хоча б про той факт, що будь-які вибори до закінчення дії воєнного стану не є можливими. А він продовжений принаймні до 20 травня 2023 року.

Пропагандистські канали пишуть, що британці начебто дали можливість Зеленському сфотографуватись на тлі танка Challenger 2 лише для реклами танка у світових медіа. Вони стверджують, що ці танки ніколи не з’являться на передовій в Україні – їх пообіцяли дати пізніше, але за умови розміщення у Києві для «піару». Насправді українські військові вже вчаться у Великій Британії працювати з цими танками, а Ріші Сунак запевнив Зеленського, що Британія прискорить відправлення всього обладнання до України, щоб техніка опинилася на передові якнайшвидше.

Насамкінець доволі розповсюдженими по телеграм-каналах виявилися меседжі про те, що візит до Європарламенту був безкорисним, де Зеленський «крім оплесків божевільних маразматиків» нічого не отримав, а самого Зеленського висміюють, називаючи «диковинною мавпочкою» для британського монарха та «попрошайкою». Однак результати візиту можна побачити. Українського президента вшанував аудієнцією король Британії. На тлі візиту Зеленського Велика Британія запровадила чергові санкції проти РФ. Також Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону – найвищою нагородою у Франції, яку можна отримати за цивільні заслуги. Тим паче Україну чекає більше необхідної зброї.