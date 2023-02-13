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Дипломатичний марафон та увага до всіх регіонів світу: звернення Зеленського (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Дипломатичний марафон та увага до всіх регіонів світу: звернення Зеленського (відео)
Будь-яка досягнута домовленість має переростати в конкретні дії

Кожен новий здобутий для України результат – це скорочення часу до перемоги

Наша держава не лише посилює взаємодію з країнами, які давно підтвердили свій статус партнерів та друзів України, а й налагоджує діалог з тими регіонами світу, де раніше наша позиція була недостатньо представлена. Міжнародна підтримка наразі є однією зі складових нашої невтомної боротьби. Боротьби проти ворога та боротьби за майбутнє України. Про це у понеділок розповів президент України у своєму вечірньому зверненні.

Дипломатичний марафон триває

Сьогодні Володимир Зеленський разом із з міжнародним блоком уряду підбив проміжні підсумки дипломатичного марафону. «Наша активність зараз – дуже висока. Майже щодня є нові домовленості. Минулий тиждень був особливо потужним. Але головне – щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала в конкретне постачання для нашої оборони, в конкретну взаємодію між державами, в конкретні підписані документи», – сказав президент.

Він розповів про те, що з Великою Британією було досягнуте розуміння щодо далекобійної зброї та необхідності пришвидшити постачання танків. Результатом паризької зустрічі з президентом Франції і канцлером Німеччини стало спільне бачення шляху до перемоги та консолідована підтримка євроінтеграції України. Спілкування з президентом та прем'єр-міністром Польщі точилося навколо танків й іншої зброї для захисту на землі; літаків й інших засобів для захисту в небі.

«Маємо чітку підтримку з боку європейських інституцій та європейських лідерів нашої мети підготуватися та вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС. Зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю », – сказав Зеленський.

Підтримка на роки

Окремо президент розповів про свою розмову з прем'єр-міністром Норвегії. Це та країна, яка вже підготувала безпрецедентну програму підтримки для України. Вона розрахована на 5 років.

«Норвегія справді допомагає нам зміцнюватися як на землі, так і в небі й на морі. Тисячі життів українців були врятовані завдяки вчасній і потужній норвезькій допомозі. Але вагомою є також енергетична, політична та інша підтримка від наших норвезьких друзів», – акцентував голова держави.

Увага до всіх регіонів світу

Зеленський у понеділок привітав із перемогою на виборах нового президента Кіпру. А також вперше в історії двосторонніх відносин говорив із президентом Філіппін. «Українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для всіх тих держав і народів, із якими ми поки що не маємо стабільних зв'язків», – пояснив президент.

Новопризначенні «на своїх місцях»

Сьогодні Володимир Зеленський представив нових керівників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ – Василя Малюка та Ігоря Клименка. «Впевнений, що вони обидва – на своїх місцях. Там, де вони справді корисні для держави», – наголосив президент, додавши, що ці люди від перших хвилин війни – на війні. Разом зі своїми колегами. Відповідно, вони вже мають значні результати в захисті держави. «Вони точно матимуть ще більші здобутки на нових посадах», – зазначив Зеленський.

Теги: дипломатія Велика Британія Франція Німеччина Кіпр Польща Норвегія Філіппіни

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