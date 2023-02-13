Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)

У мріях опального чеченця Зеленський має застрелитися, як Гітлер

Лідер Чечні Рамзан Кадиров вкотре вибухнув погрозами «вбити Зеленського». Він навіть показав «трофейний пістолет», який нібито тримає спеціально для самогубства президента України Володимира Зеленського. Це він заявив під час інтерв'ю російським пропагандистам.

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«У мене пістолет є трофейний, я спеціально взяв. Є пістолет, з якого Гітлер застрелився, маузер. Ось є ще один, – трофейний, командири мені привезли справжній. Я можу Зеленському це довірити, щоб він зробив один постріл», – сказав Кадиров.

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Глава республіки хоче відправити зброю, щоб президент України «зробив гідний вчинок».

Кадиров показує пістолет, яким мріє вбити Зеленського скріншот відео

«А так він убив свій народ. У нього немає честі та совісті. Було б добре, якби вони самі пішли, дали б народу можливість визначити долю, як вони далі хочуть жити», – додав Кадиров.

Попри мрії про вбивство Зеленського, Кадиров несподівано заявив, що готовий вести з президентом України прямі переговори, однак він погодиться тільки на розмову тет-а-тет. Кадиров вважає себе «психологом».

«Я вважаю, що Зеленський – терорист, сільський сатаніст, фашист він. І з ним вести переговори, я вважаю, неправильно. Ось якщо мене відправлять до нього один на один, то можна було вести переговори. Але я швидко переконав би його. Я б швидко підписав би всі документи, які необхідні. Я нічого не сказав би, і змусив би зробити те, що потрібно. Я психолог. Я розумію дуже добре людей, я можу керувати», – заявив Кадиров.

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Нагадаємо, що сьогодні Кадиров вже обіцяв «дійти до Києва», якщо Путін дасть такий наказ.

До слова, невідомі отруїли топ-командира кадировців, причетного до багатьох звірств в Україні.