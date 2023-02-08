Розвінчали найбільший міф Путіна. Європарламент спільно з Фондом «Бабин Яр» провів слухання

Під час публічного слухання учасники обговорили, що наразі відбувається війна не лише зброї, а й світоглядів

Володимир Кличко: «Світ повинен припинити загравання з Росією, бо інакше кремлівська пропаганда буде поширюватися»

Росія має відповісти не лише за те, що знищує українську землю та населення, а й за те, що чинить культурний геноцид на території України. Близько 1500 тис. об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури були пошкоджені або зруйновані внаслідок російського повномасштабного вторгнення. Саме ця тема стала головною публічних слухань Європарламенту cпільно з Меморіальним центром Голокосту «Бабин Яр».

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Представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов закликав європейських лідерів скоординувати зусилля та притягнути до відповідальності керівництво РФ.

«Я закликаю європейських лідерів скоординувати зусилля та притягнути до відповідальності керівництво Росії. Створити спеціальну систему, яка оцінить втрати України, включно з культурною спадщиною, та розробить механізм компенсації. Ми надзвичайно вдячні допомозі, яку отримуємо від заходу, але сам агресор, російські олігархи та усі ті, хто підтримує цю війну, мусять заплатити», – зазначив Ченцов.

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Присутній на слуханнях український боксер Володимир Кличко наголосив, що спорт, культура, як і економіка – це екосистема цієї війни. «Поки ракети вбивають мирних жителів, українським спортсменам доводиться зустрічатися з суперниками з Росії прямо під олімпійськими кільцями – у так званих мирних змаганнях. Світ повинен прокинутися і припинити загравання з Росією, бо інакше кремлівська пропаганда та війна будуть продовжувати поширюватися», – наголосив він.

Кличко закликав світ згуртуватися і зробити все можливе, щоб страшна війна, коли одна країна намагається стерти інший народ, ніколи не повторилася. Щоб «ніколи знову» насправді не повторилося.

Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що в Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили близько 800 об'єктів сфери культури.