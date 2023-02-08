Попи-провокатори і олігархи-втікачі. Румунська мережа агентів Путіна

Кремлівська пропаганда в Румунії знову підняла голову

Румунськи інформаційний простір зазнав нової російської атаки. Окремі телеканали, які неодноразово звинувачували у розповсюдженні російської пропаганди, розпочали чергову антиукраїнську кампанію. За кінцевими бенефіціарами цих мовників чітко простежується російський слід. Подробиці – у матеріалі «Главкома».

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Румунський медіасектор доволі специфічний: щоб ворожі наративи «заходили», їх треба уміло «загортати», створюючи емоційні «американські гірки», використовуючи теми, якими суспільство глибоко занепокоєно. Такою наскрізною темою двосторонніх україно-румунських відносин є права нацменшин. Довкола них Росія й без війни роздмухувала драматизм по обидва боки спільного кордону. У нинішніх реаліях війни стратегічною метою всього цього, є, звісно, підрив підтримки та солідарності з Україною. Наболілу тему пропагандисти використали ще у релігійному контексті, але вочевидь перестаралися, бо з поясненнями мусила вийти навіть Румунська православна церква.

Як румунське ТБ кинуло в Жар

Румунські телеканали Romania TV та Antena 3/CNN жваво підхопили перспективно скандальну тему, яка зародилася в безодні соціальних мереж. Тема виявилася дійсно «жирною» і галас спровокувала чималий. Священнослужитель із прикордонного українського містечка Герц Міхаїл Жар (Лонгін), що у Чернівецькій області, етнічний румун, звинуватив українську владу в тому, що прикриваючись протидією Московському патріархату, Київ переслідує… румунських священників. Жар записав десятки відеозвернень, у яких закликав припинити підтримку України Румунією.

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І хоча подібний контент зникає з румунського простору напрочуд швидко й наразі більшість відео заблоковано, заяви Жара таки пустили паростки. Гурток сьогоднішніх антиглобалістів, а вчорашніх антиваксерів взявся хором звинувачувати Україну у переслідуванні етнічних румунів через свої «експертні» коментарі.

Одна з цілей пропагандистської кампанії була досягнута відразу: румунське суспільство, яке є досить релігійним і консервативним, накрила хвиля обурення. Навіть Румунська православна церква змушена була роз’яснювати стан речей у румунських священників на території України. В офіційному коментарі, прессекретар Румунської церкви Васілє Бинеску зазначив, що згадані Жаром, священники, яких буцімто переслідують, є представниками Московського патріархату й з румунським православ’ям ніяких зав’язків не мають.

Лонгін-Жар у дитячому притулку фото з відкритих джерел

Сам Лонгін-Жар – персонаж доволі відомий: він є засновником і керівником дитячого притулку у Чернівецькій області, всі останні роки був політично активним та відкрито підтримував проросійські партії, наприклад, з Опозиційним блоком. Прихильники Москви, у свою чергу, часто відвідували «володіння» Лонгіна для піару у стилі «захист традиційних цінностей».

Піп Лонгін-Жар цілується із президентом-утікачем Віктором Януковичем фото з відкритих джерел

Після того, як Росія окупувала Крим, Лонгін став на бік Москви, називавши українську владу «проклятою» та «сатанинською». З початком воєнних дій на Донбасі, ще з 2014 року, цей діяч перешкоджав мобілізації в регіоні й відмовляв українським захисникам у церковних обрядах. У війні звинувачував «прокляту Європу» та США. При цьому Лонгін-Жар, як зазначається у численних журналістських матеріалах, має румунське громадянство, і що шокує найбільше - він нагороджений званням Герой України президентом Ющенком.

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Указ президента Ющенка

Фабрика телепропаганди

Вищезгадані телеканали Romania TV, Antena 3/CNN та Realitatea Plus, які почали тиражувати заяви батюшки з Буковини, неодноразово опинялися в центрі скандалів щодо поширення неправдивої інформації, цькуванні політичних опонентів своїх власників, дискредитації антикорупційних органів. І це при тому, що власників всіх трьох медіакомпаній (про всіх них мова піде нижче) й самих звинувачували в тих чи інших махінаціях.

З початком повномасштабної війни, щодо цих інформаційних ресурсів неодноразово застосовувалися санкції за розповсюдження дезінформації та пропаганди, у тому числі на тему агресії Росії. Саме з цих каналів прямо на голови румунських глядачів лилися прокремлівські наративи про Сороса, ЛГБТ та антикорупційні протести які спалахнули в Румунії у 2018-2019 роках.

Після початку повномасштабного вторгнення в ефірі цих телеканалів всерйоз обговорювалися фейки про «біологічні лабораторії», «нацистів з «Азова». Саме ці теми фактично стали кривавими приводами для вбивства українців росіянами. І саме на цьому тлі провокувалося системне гноблення українських біженців у Європі.

До пропагандистської тріади, без урахування «зливних бачків» та відверто промосковських сайтів, в Румунії окрім Romania TV та Antena 3/CNN, зараховують ще й канал Realitate Plus. При цьому, у самій Румунії цні для кого не є секретом, що ці медіа залишаються лідерами з порушення аудіовізуального законодавства.

Телеканал Realitatea Plus, наприклад, у березні був оштрафований за порушення балансу у висвітленні агресії Росії проти України, коли в ефірі почали розповідати про «біологічні лабораторії в Україні». Крім того, телеканал заявив, що у війні в Україні виявляється винний не терорист Путін, а це спільна відповідальність західних лідерів. До Romania TV News теж неодноразово були застосовані штрафи: і через дисбаланс думок, і через нападки на ЛГБТ, і через казочки про Сороса під час антикорупційних протестів в Румунії в попередні роки.

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Загалом за 10 років Romania TV отримала 74 штрафи на загальну суму 1,4 млн леїв (майже $300 тис.). За той самий період Antena 3 була оштрафована на 1,05 млн леїв (майже $230 тис.).

Олігархи-втікачі та медіаімперія на гроші Революції

Телеканал Romania TV пов’язаний із Себастіаном Гіце, румунським політиком, який переховується у Сербії. Гіце отримав місце в румунському парламенті – в Палаті депутатів (Cоціал-демократична партія) у 2012 році. Він був членом групи дружби із Великобританією та Північною Ірландією, а також членом комітету з контролю румунської спецслужби – Служби інформації (SRI).

Себастіан Гіце, румунський політик, який переховується у Сербії. Після оголошення в міжнародний розшук був затриманий у Белграді в 2017 році, втім дуже скоро отримав в Сербії політичний притулок

Згодом через фінансові махінації та відмивання грошей через свою IT-компанію Asesoft був засуджений до ув’язнення. Але Гіце вдалося втекти в Сербію, де він перебуває і сьогодні.

У 2017 році Сербія відмовила Румунії в його екстрадиції та надала йому політичний притулок. Промовиста деталь: свій капітал й ділові зв'язки Гіце будував на контрактах, які отримував від російської нафтовидобувної компанії «Лукойл».

У Сербії Гіце веде активне політичне життя та продовжує займатися IT-бізнесом. У січні 2019 року румунського біженця помітили на заході «Перший цифровий діалог Сербія – Росія», за участю понад 60 сербських IT-компаній, під час візиту президента РФ Володимира Путіна в Белград. У румунських ЗМІ пишуть, що недосяжність Гіце для румунського правосуддя, перш за все, гарантована російськими спецслужбами.

Дан Войкулеску, власник телеканалу Antena 3/ CNN та засновник медіафонду Intact, за даними прокурорів DIICOT (Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму) і співробітників Служби зовнішньої розвідки (SIE), які були оприлюднені у 2000 році, привласнив від $150 до 300 млн під час антикомуністичної революції в Румунії у грудні 1989 року, і в перші місяці 1990 року. Завдяки цьому у 1991 році він заснував свої компанії. Войкулеску був засуджений на 10 років за розкрадання державних коштів, відсидів лише кілька років.

Румунська революція 1989 року – антикомуністичне повстання, що призвело до повалення уряду Ніколає Чаушеску, який в результаті подій, разом з дружиною був страчений у місті Тирговіште поблизу Бухареста.

Дан Войкулеску, власник телеканалу Antena 3/ CNN фото з відкритих джерел

І нарешті, телеканал новин Realitatea Plus, який належить Козміну Гуша та Марічелу Пакурару. Румунські журналісти згадують, як Гуша під час одного ефіру заявив, що Росія – його друга Батьківщина. Телеканал Realitatea отримав ліцензію в 2013 році й транслюється в Румунії, Республіці Молдова (а отут – увага!) і на території Західних Балкан. І, мабуть, невипадково, у мережі гуляє фотографія, як Гуша та Гіце щось обговорюють у Белграді, де Гіцу відвідує (чи організовує?) різні айтішні проросійські тусовки.

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Козмін Гуша й Себастіан Гіце потрапили в об’єктів папараці в Белграді

Чому це небезпечно?

У Росії Молдова спробувала вибудувати систему із підконтрольних телеканалів за тією ж схемою: олігарх, ще й такий самий утікач Ілан Шор, який переховується від молдовського правосуддя в Ізраїлі, та лідери корумпованих політичних сил – основні бенефіціари медіа, які транслюють одні й ті самі наративи з «поправкою «на вітер» – і про «соросят», і про «зовнішнє іправління», і про «Захід, який хоче війни».

Мова йде про шість телеканалів, мовлення яких було призупинено наприкінці минулого року. Це Accent TV, Orhei TV, TV6, NTV-Moldova, Primul in Moldova, RTR-Moldova, які були афілійовані з олігархом Іланом Шором, який переховується в Ізраїлі й фінансує антиурядові протести в Молдові, а також із власниками з проросійської Партії соціалістів. У ті ж дні була заборонена і ретрансляція телеканалу Romania TV на території Республіки Молдова.

Цікаво, що після призупинення мовлення пропагандистських телеканалів у Молдові, співробітники цих інформаційних ресурсів поїхали в Бухарест, де їхній постановочний протест висвітлювали саме колеги з Romania TV. При цьому, така ситуація видається особливо небезпечною саме для Республіки Молдова, а не для України, яка за дев'ять років війни зібрала дуже переконливу експертизу медіаприйомів Москви.

Пропагандисти старанно намагаються представити цю заборону, як не боротьбу з російськими впливами, а як наступ на «російськомовні телеканали». А заручившись при цьому підтримкою кремлівських проксі, які працюють в Румунії апелюють і до того, що «режим» Санду начебто придушує свободу слова.

Тож розглядати цю проблему в інформаційній площині варто, реально оцінюючи об'єми гібридних впливів і транскордонну корупцію. Тому, можливо, кейс трьох прокремлівських телеканалів з Румунії при нагоді зацікавить колишню антикорупційну прокурорку цієї країни Лауру Кодруцу Кьовеші, а нині директорку Європейської прокуратури. Згадані три румунські канали старанно поливали саме її брудом у свій час.

Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»